Nintendo jagt Leaker, der geheime Infos zu Pokémon verbreitet – Machen Discord zur unfreiwilligen Petze

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Pokémon Legenden: Z-A ist ein für Ende 2025 angekündigtes Rollenspiel für die Nintendo Switch, das in der Kalos-Region spielt, speziell in Illumina City. Es bie...

Es ist definitiv nicht das erste (und sicherlich nicht das letzte Mal), dass Außenstehende in den Besitz vertraulicher Daten zu Spielen und dessen Unternehmen gelangen konnten. Auf X teilte ein anderer User namens Centro LEAKS einen weiteren Hinweis zu dem kommenden Pokémon-Titel, der verriet, dass es ein beliebter Aspekt vorheriger Pokémon-Spiele nicht in Legenden: Z-A schaffen wird: Pokémon Legenden: Z-A – Neuer Leak verrät, dass ein beliebter Aspekt aus dem Vorgänger nicht auftauchen wird

Pokémon GO: Relaxo als Gigadynamax-Boss – So besiegt ihr es am Dyna-Kampf-Tag

Pokémon GO: Heute kriegt ihr ganz leicht verdammt viel Sternenstaub – So geht es

Was beinhalteten die Leaks? In der Pokémon-Community ist dieses Datenleck des letzten Jahres als „Teraleak“ bekannt, der aus der reinen Masse an geleakten Inhalten entstanden ist.

Wie geht Nintendo vor? Am 18. April 2025 beantragte Nintendo beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eine Vorladung von Discord, um die persönlichen Daten des Leakers herauszufinden. Dazu zählen der Name, die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Discord-Nutzers, wie aus den Dokumenten hervorgeht, die über Polygon veröffentlicht wurden.

„Die Lobby hat vergessen, dass ich existiere“ – Gamer verliert ein Match in CoD Warzone, obwohl er am Ende noch lebt

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to