Ihr solltet jetzt nicht mehr als 500 Euro in eine Grafikkarte stecken – Sonst werdet ihr es vielleicht bereuen

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

So berichtet etwa die GameStar , dass bereits die RTX 4080 deutlich schneller als die RTX 3090 Ti sein soll. RTX 3090 Ti handelt es sich um die aktuell schnellste Grafikkarte für Gamer , die ihr kaufen könnt. Viele vermuten zudem, dass Nvidia die RTX 4090 am 20. September auf der GPU Technology Conference enthüllen könnte.

Insert

You are going to send email to