Nutzer fluten das Steam-Profil des bekanntesten Counter-Strike-Spielers der Welt gerade mit der Norwegen-Flagge

Nach dem WM-Aus von Brasilien gegen Norwegen möchte sich Neymar JR vielleicht in ein paar Runden Counter-Strike flüchten. Doch sein Steam-Profil wird belagert.

Was ist das für ein Spieler? Neymar da Silva Santos Júnior ist ein brasilianischer Fußball-Profi. Außerhalb vom Platz ist er ein leidenschaftlicher Gamer, insbesondere der Shooter Counter-Strike hat es ihm angetan. Dort versenkte er bereits 11.000 Stunden.

Ein paar Runden zum Frustabbau könnte Neymar gerade vermutlich auch ganz gut gebrauchen, denn Brasilien ist bei der Fußball-WM gerade im Achtelfinale gegen Norwegen ausgeschieden. Neymar trat sofort aus der Nationalmannschaft zurück. Somit dürfte er jetzt erstmal Zeit zum Zocken haben – aber ob ihm die Lust beim Anblick seines Steam-Profils nicht vergeht?

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Get Good, Neymar

Was ist da gerade los? Auf dem Steam-Profil von Neymar tobt gerade eine wilde Schlacht. Im Minutenpakt werden Darstellungen der Flagge Norwegens gepostet. Einige Fans versuchen, mit Brasilien-Flaggen dagegenzuhalten. Sie schreiben, Neymar sei immer noch eine Legende, immer noch ihr GOAT.

Dazwischen gibt es auch mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge, wie etwa „Get Good“. Das ist quasi das inoffizielle Motto der Soulslike-Spieler, und ruft dazu auf, nicht frustriert das Spiel zu beenden, sondern einfach besser zu werden.

Nutzer belagern das Steam-Profil von Neymar mit Norwegen-Flaggen.

Andere bewerten die Leistung von Neymar mit +rep oder -rep. Das wird gerade in Counter-Strike traditionell genutzt, um Spieler nach einem Match zu bewerten. Das Hin und Her zieht sich nun schon über viele Dutzend Seiten, ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Hinweis: Wir verlinken das Profil an dieser Stelle bewusst nicht.

Schreibt uns in die Kommentare, welches Spiel ihr als Erstes auf Steam spielen würdet, wenn ihr gerade aus der WM ausgeschieden wärt!

Auch Neymars Achtelfinal-Konkurrent Norwegen hat einen berühmten Gamer in seinen Reihen: Ausgerechnet der Doppeltorschütze Erling Braut Haaland zockt ebenfalls gerne, darunter vor allem Minecraft mit Freunden in der Heimat.

Neymar und Haaland sind aber nicht die einzigen berühmten Gamer. Tatsächlich scheint es, als würden sich immer mehr Stars für das beste Hobby der Welt begeistern. 10 davon haben wir euch hier auf MeinMMO vorgestellt (und ja, Henry Cavill ist natürlich am Start): Hier sind 10 Promis, die Gamer sind.