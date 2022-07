Deutscher YouTuber für News ist nun Gaming-Streamer auf Twitch – „Die Entwicklung find ich einfach nur schade“

„Die Ereignisse überschlagen sich“: Thomas Hackner oder auf YouTube besser bekannt als „HerrNewstime“ hat in einem Video darüber gesprochen, dass er jetzt aktiver Twitch-Streamer geworden ist.

Wer ist HerrNewstime? Der YouTuber wurde vor allem bekannt durch seine News zu kontroversen Themen und Dramen von Influencern und Politikern bekannt. Er war einer der schnellsten, die die Neuigkeiten in Videos festhielt, aufklärte und dazu gelegentlich seine Meinung abgab.

Damit hob er sich von anderen Kanälen ab und generierte so 317.000 Abonnenten. HerrNewstime bekam gefühlt alles mit und konnte so viele verschiedene Communitys bedienen. Einen zusätzlichen Zuwachs bekam der YouTuber, da er sich 2019 aktiv gegen Artikel 13 aussprach und bei Demos mitwirkte.

Das war bis zum Februar 2021 so, bis er eine längere Pause einlegte, die bis August 2021 andauerte. Danach versuchte HerrNewstime seinen YouTube-Kanal immer wieder aktiver zu bespielen, allerdings kamen häufig erneute Pausen dazwischen.

Seit 2022 kommen, wenn überhaupt, maximal 2–4 Videos im Monat. Sonst hört man nur wenig auf YouTube von Hackner. Nun lud er aber ein Video hoch, in dem er Fragen beantwortete und beleuchtete dabei seinen Twitch-Kanal.

HerrNewstime ist nun aktiver Gaming-Streamer auf Twitch

Was sagt der YouTuber? In dem YouTube-Video behandelte er Fragen von Zuschauern, die fragten, was er aktuell so tue. Dabei verriet HerrNewstime, dass er momentan täglich mehrere Stunden auf Twitch streame. Er quatscht in den Streams mit seinen Zuschauern oder zockt vor allem GTA 5 Online mit Rollenspielen.

Warum kommen kaum noch Videos? „Die YouTube-News selber, ist’n bisschen weniger geworden, weil nach meinem Empfinden passiert momentan deutlich weniger – auch auf YouTube. Deswegen gibt es halt eher seltener YouTube-News“, meinte der 29-Jährige.

Weiterhin betonte er immer wieder, dass er auf aktiv Twitch unterwegs sei und viel GTA-RP mache. HerrNewstime genieße die Zeit als Streamer und betitelte seine Zeit dort als schöne Erfahrung.

Er versicherte aber, dass er mit YouTube-News da wäre, wenn etwas Relevantes passiere.

Das komplette Video könnt ihr euch hier ansehen:

Community gespalten über die Aussagen von HerrNewstime

Was sagt die Community? Die äußert sich in den Kommentaren teils sehr negativ über das Video.

Cassiopeia meint: „Also, dass es keine News gibt, kann ich so leider nicht bestätigen. Da gab es einige Sachen, wo man darüber berichten könnte. Wie jetzt zum Beispiel Danny. Ich fand, früher warst du da auch immer relativ fix. Wenn du das natürlich nicht mehr machen möchtest, ist es auch okay.“

Zudem denkt Cassiopeia: „Ja, im Endeffekt war es inoffiziell so nach dem Motto: ‚Ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, folgt mir auf Twitch‘. Die Begründung, dass es kaum News gibt, ist Quatsch.“

Rem Tilak schreibt: „Bin froh, dass du nicht mehr so aktiv bist. Deine Videos sind eh nicht so toll und langsam bist du auch noch bei den News. Es gibt btw immer irgendwas auf YouTube zu berichten, das kriegen andere besser hin.“

CarloHD ist enttäuscht: „Schade, die Entwicklung find ich einfach nur schade, vermisse den alten [HerrNewstime]. (…) Aber etwas Geld verändert JEDEN Menschen.“

Natürlich gibt es aber auch positive Stimmen, die sagen, dass sie beinahe jeden Stream schauen, sich immer über mehr Inhalte seitens HerrNewstime freuen und er der beste sei. Sie werden ihm garantiert weiterhin folgen.

So sieht’s auf HerrNewstimes Twitch-Kanal aus

Der YouTuber ist nicht erst seit gestern aktiv auf Twitch unterwegs, sondern geht schon seit Oktober 2021 ziemlich regelmäßig live. Da quatschte er vor allem in Just Chatting mit seiner Community und zockte hin und wieder mal GTA 5 oder Rust.

Erst seit Juni 2022 verfolgt er überwiegend RP in GTA 5 Online.

Und zahlenmäßig? Die sind nicht so hoch wie auf seinem YouTube-Kanal, da er auf Twitch natürlich anderen Content bietet. 92 Zuschauer verfolgen derzeit seine Streams im Durchschnitt und er hat rund 42.000 Follower auf der Livestream-Plattform.

Dennoch habe HerrNewstime Spaß und sei ohnehin nicht geldlich auf Twitch angewiesen, meinte er in seinem Video.

