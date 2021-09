New World testet gerade höhere Server-Kapazitäten, aber ist das genug?

Die langen Wartezeiten im neuen MMO New World sind weiterhin ein Problem. Nun sieht man, wie die Entwickler die Probleme beheben wollen. Die Server in Australien bieten wohl schon mehr Platz.

Was ist das Problem? Seit dem Release von New World sind einige Server gnadenlos ausgelastet. Stundenlange Warteschlangen sind das Ergebnis. Zwar hat das Team schon viele weitere neue Server eröffnet, doch Spieler, die bestimmte Welten bevorzugen, müssen weiterhin lange warten.

Das Team der Amazon Game Studios kündigte bereits an, an den Server-Kapazitäten zu schrauben. Und wie das aussieht, erkennt man jetzt inoffiziell.

500 weitere Plätze pro Server werden getestet

Das ist bekannt: Aktuell war das Limit pro Server bei 2.000 Spielern. Alles darüber endete in einer Warteschlange, die nach und nach Spieler auf die Server ließ, wenn sich jemand anderes ausloggte.

Auf der Webseite Newworldstatus.com kann man sich die aktuellen Server-Kapazitäten und die durchschnittlichen Zeiten in der Warteschlange pro Welt ansehen. Allerdings ist die Seite inoffiziell, genießt die Daten also mit einer gewissen Portion Skepsis.

In den Daten der Webseite erkennt man, dass einige australische Server nun mit einer Kapazität von über 2.000 arbeiten. Man geht davon aus, dass das neue Cap nun bei 2.500 Spielern auf diesen Servern des Tests liegt. Trotzdem sind teilweise noch über 1.000 weitere Spieler in der Warteschlange. Kann das Cap von 2.500 Spielern also reichen?

Quelle: New World Status am 30. September

Einige der Server haben aber offenbar auch ein Limit von 2250 Spielern. Gut möglich, dass die Entwickler gerade noch aktiv an den Zahlen schrauben und nach einem Sweetspot suchen. Denn man muss bei dem Erhöhen des Spieler-Limits einen Spagat zwischen “Wir wollen viele Spieler auf den Servern und niedrige Wartezeiten” und “Performance” erreichen.

New World hat Warteschlangen im Spiel – „So deutsch von euch!”

Das sagte Amazon bisher dazu: Das Team von New World wandte sich bereits mit Nachrichten an die Community und ging darin auf die akuten Server-Probleme ein. Da sprach man bereits von diesen Tests:

“Wir wissen, dass einige Spielerinnen und Spieler längere Wartezeiten erleben und wir arbeiten hart an einigen Dingen, um diese Probleme zu beheben. Wir bringen zusätzliche Server online und werden die Kapazität unserer bestehenden Server erweitern, sobald wir diese Änderungen ordentlich getestet haben.”

Wie lange genau diese Tests anhalten sollen und wann sie auf weitere Regionen ausgeweitet werden, ist aktuell noch unklar.

Findet ihr, dass ein Limit von 2.500 Spielern pro Welt in Ordnung ist, oder wünscht ihr euch größere Kapazitäten? Vielleicht spielt ihr ja gerade auch auf einem leeren Server und wollt ihr Zukunft den kostenlosen Server-Transfer in New World in Anspruch nehmen. Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern zum Thema aus.