New World: So aktiviert ihr Twitch-Drops für exklusive Items

Das neue MMORPG New World kommt aus dem Hause Amazon, welchem ebenfalls Streaming-Anbieter Twitch angehört. Sinnvollerweise verbindet Amazon beides und lässt euch spezielle Items bekommen, ohne das Game zu spielen. Einfach, in dem ihr anderen dabei zuschaut.

Was sind Twitch-Drops? Twitch-Drops sind nichts, was sich New World ausgedacht hat. Die coolen Extra-Inhalte gibt es schon seit einigen Jahren auf Twitch. Der Shooter Valorant hat in seiner Beta beispielsweise einen Großteil der Beta-Zugänge über Twitch-Drops verteilt.

Das Konzept dahinter ist denkbar einfach: Ihr verlinkt euren jeweiligen Account, wie z.B. euren Steam- oder Riot-Account, mit eurem Twitch-Konto. Anschließend schaut ihr Streamern zu, die das Game eurer Wahl zeigen und die Twitch-Drops aktiviert haben.

Schon erhaltet ihr kostenlose Items, Skins oder andere Boni, obwohl ihr gar nicht spielt und anderen bloß dabei zuseht. Die Items, die es dafür gibt, unterscheiden sich jeden Monat.

Wie funktioniert das bei New World? Ihr müsst euch lediglich über die Seite von New World dafür anmelden. Befolgt dafür einfach folgende Schritte:

Öffnet die Website von New World

Scrollt ein wenig runter und klingt auf den lila Button “Melde dich mit Twitch an”

Ist das getan, landet ihr wieder auf der Seite und seht nun euren Twitch-Namen in dem Feld

Danach klickt ihr auf den blauen Button “Melde dich mit Steam an”

Einmal erledigt, erscheint euer Steam-Name in dem nächsten Feld

Nun klickt ihr auf “Aktivieren”

Ihr erhaltet danach eine Bestätigung, dass die Drops aktiviert sind

Wie erhaltet ihr die Drops? Schaut ihr nun einem Streamer zu, welcher New World spielt und die Twitch-Drops aktiviert hat, bekommt ihr nach einer bestimmten Zeit die exklusiven Items direkt in euer New-World-Postfach.

Die Items, welche ihr durch die Drops ergattern könnt, ändern sich allerdings jeden Monat.

Twitch-Drops im November

Was erhaltet ihr aktuell? Aktuell erhaltet ihr den Rüstungs-Skin “Der königliche Fischer” über die Twitch-Drops in New World. Das Skin-Paket ist vom 18. November um 18:00 Uhr verfügbar bis zum 1. Dezember um 9:00 Uhr.

Ihr bekommt das Fischerkostüm, wenn ihr einem Streamer mit aktivierten Twitch-Drops eine Stunde lang zugesehen habt.

Aktuell könnt ihr diesen Skin abgreifen

Was gab es schon? Bisher konntet ihr über die Twitch-Drops exklusiv die Ranken-Waffen-Skins freischalten, insgesamt 14 Stück gab es über die Twitch-Drops zu verdienen.

Auch das “Grüner Fallensteller”-Kleidungsskin und den “Goldener Zorn”-Kleidungsskin konntet ihr über die Twitch-Drops vor dem Release erhalten.

Dieses Skins haben nun allerdings ausgedient und sind nicht mehr verfügbar. Ob sie noch einmal wiederkommen, ist derzeit nicht bekannt.

Habt ihr schon Skins über die Twitch-Drops ergattern können oder nutzt ihr das Feature überhaupt nicht gerne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

New World setzt außerdem einen beliebten Spielerwunsch um und lässt euch bald schneller auf Straßen reisen.