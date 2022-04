New World könnt ihr ab morgen kostenlos testen – Aber ihr müsst euch beeilen

Das MMORPG New World startet ein Free-Weekend. Ein paar Tage lang könnt ihr das Game kostenlos spielen. Nach den großen Updates der letzten Wochen könnte sich ein Test für euch durchaus lohnen.

Warum gibt es New World kostenlos? Die Entwickler kündigten das Gratis-Wochenende von New World bei Steam auf ihrer Webseite an. Ab dem 7. April könnt ihr kostenlos spielen und spart euch damit den eigentlichen Preis von mindestens 40 €. Allerdings läuft das Event nur für ein paar Tage. Wer mitmachen will, sollte sich also beeilen.

Wir zeigen euch, was im Event steckt und wie sich das MMORPG kürzlich veränderte.

Alle Infos zum F2P-Wochenende von New World ab dem 7. April

Wie lange läuft das? Das Gratis-Wochenende von New World startet bereits am Donnerstag, dem 7. April, um 19:00 Uhr MESZ.

Das Ende ist dann voraussichtlich am Montag, dem 11. April, um 19:00 Uhr MESZ.

Dieser Deal ist aktiv: Neue Spieler können sich ab dem Start des Events New World im Angebot kaufen. Die Standard-Edition und die Deluxe-Edition gibt es bis zum 18. April um 19:00 Uhr MESZ mit 40 % Rabatt auf Steam.

Was ist mit dem Fortschritt? Wer den kostenlosen Test nutzt, kann seinen Fortschritt danach mit in die „richtige“ Version übernehmen. Der wird gespeichert. Solltet ihr also auf den Geschmack kommen und nach dem Gratis-Wochenende mit der kostenpflichtigen Version spielen, dann könnt ihr da weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Was ist nicht möglich? Spielt ihr mit einem kostenlosen Account, könnt ihr keine Gegenstände im Shop kaufen. Ingame-Käufe sind erst für euch freigeschaltet, wenn ihr das Spiel kauft.

Was hat sich zuletzt bei New World getan?

In den letzten Wochen gab es aufregende Änderungen für das Spiel. New World bekam im März sein bisher größtes Update mit neuem Dungeon und einer neuen Waffe, der Donnerbüchse. Das Update nennt sich Heart of Madness und kommt in der Community super an.

Im folgenden Video könnt ihr einen Blick auf die Inhalte des großen Updates werfen:

New World stellt das größte Update seit Release im Trailer vor – Mit neuem Dungeon

Neben dem neuen Dungeon brachte das Update folgende Highlights:

Die neue Waffe Donnerbüchse, mit der ihr Feinde in kurzer und mittlerer Distanz bekämpft

Quality-of-Life-Verbesserungen

Neuer Loot fürs Endgame

MeinMMO-MMORPG-Experte Alexander Leitsch hat schon viele hundert Stunden in New World versenkt und die neuen Inhalte getestet. Er sagt, die neuen Inhalte des letzten Updates richten sich vor allem an Spieler, die bereits Spaß an New World hatten und mehr Content forderten. Als neuer Spieler soll man aber keine Wunder erwarten.

New World hat sich in diesen Bereichen gebessert:

Level-Phase

Endgame-Gear

Neue Gegner

Doch das Core-Gameplay ist gleich geblieben. Wer also schon damals an der generellen Spiel-Art von New World keinen Spaß hatte, der wird sich jetzt nicht überraschend ins Spiel verlieben.

Die komplette Analyse zu den neuen Inhalten von New World findet ihr bei uns auf MeinMMO