Spiele zum Warhammer-Universum gibt es in verschiedensten Genres und sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Spielern. Derzeit befindet sich mit Odyssey ein neues Mobile-MMORPG in Entwicklung. Das zeigt nun neue Details in einem Video.

Was ist das für ein Spiel? Warhammer Odyssey wird ein Free2Play-MMORPG von Virtual Realms. Es erscheint für Android und iOS, soll sich jedoch nicht wie ein typisches Mobile-MMORPG spielen.

Odyssey verzichtet auf Auto-Play und soll von der Spielweise stärker an PC-MMORPGs angelehnt sein. Im Fokus stehen das PvE und das Spielen in kleinen Gruppen, wobei es auch Pläne für das PvP gibt, die bisher jedoch nicht veröffentlicht wurden.

Dabei führt das Spiel an ikonische Orte wie:

Marienburg

Drakwald Forest

Wasteland

In einem neuen Video gaben die Entwickler einen ersten Einblick in den Charakter-Editor des Spiels. Der ist jedoch selbst für Mobile-Verhältnisse etwas knapp ausgefallen.

Auch das neue Warhammer-MMORPG soll richtig schön düster werden.

Ein eingeschränkter Editor

Was sieht man im Video? Im Charakter-Editor habt ihr die Wahl zwischen 6 Klassen, wobei diese immer automatisch an eine Rasse gebunden sind:

Archmage – Elf

Shadow Warrior – Elf

Witch Hunter – Human

Warrior Priest – Human

Slayer – Dwarf

Engineer – Dwarf

Euren Charakter könnt ihr in 8 verschiedenen Einstellungen anpassen, wobei ihr immer eine begrenzte Auswahl habt. So stehen beispielsweise bei dem Warrior Priest nur 5 verschiedene Gesichter zur Verfügung. Der Editor ist also bei Weitem nicht so umfangreich wie bei Black Desert oder vergleichbaren Titeln.

Wie ist die Stimmung unter dem Video? Obwohl es wenige Einstellungsmöglichkeiten gibt, kommt das Video bei den Zuschauern gut an. Viele äußern große Vorfreude auf den neuen Warhammer-Titel.

Besonders die Klasse Warrior Priest wird gelobt, weil sie auch ikonisch im alten PC-MMORPG Age of Reckoning war.

Endlich wieder ein Warhammer-MMORPG

Vorfreude trotz Mobile? Odyssey wird ein Mobile-MMORPG und dieses Genre ist bei uns im Westen häufig verpönt. Es wird oftmals mit Pay2Win und Autoplay gleichgesetzt.

Doch das neue Warhammer-Spiel kommt bisher gut an. Ein Video zur Vorstellung von Marienburg, der Hauptstadt von Odyssey, kommt aktuell (am 27. April) auf fast 20.000 Aufrufe und nur 29 Dislikes.

Generell gibt es ein großes Interesse an einem neuen Warhammer-MMORPG, wie auch der Privat-Server „Return of Reckoning“ zeigt. Das 2013 geschlossene Spiel erlebt derzeit einen riesigen Boom, was auch daran liegt, dass immer mehr Twitch-Streamer und YouTuber auf den Server aufmerksam werden.

Gut möglich also, dass ein ordentliches Mobile-MMORPG in diesem Universum positiv aufgenommen wird.

Wann erscheint Odyssey: In einem Update zur aktuellen Corona-Pandemie (via Twitter) teilten die Entwickler mit, dass derzeit eine Beta für die erste Hälfte von 2020 geplant ist.

Ein genaues Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Wer nicht bis zum Release von Odyssey auf ein MMORPG für das Smartphone warten möchte, findet in unserer Liste 7 gute Mobile-MMORPGs, die wir 2020 empfehlen können.