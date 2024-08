Update 5.0 macht Genshin Impact nach 4 Jahren schwieriger, aber belohnt euch auch besser

Genshin Impact ist für viele deshalb so gut, weil es kostenlos spielbar ist. Doch Vvele der Charaktere im Spiel müsst ihr euch mit Gebeten freischalten, für die ihr in der Regel mit Echtgeld bezahlen müsst. Allerdings könnt ihr einige der Charaktere kostenlos freispielen.

Was wird sich verändern? Die Welt von Genshin Impact war seit Release des Spiels nur bis zu Level 8 levelbar. Das bedeutet, dass Spieler, die ein hohes Level erreicht haben, keine wirkliche Herausforderung mehr in den Gegnern sahen. Das soll sich aber mit dem 5.0-Update ändern.

In dem neuen Trailer teaste Genshin Impact die neue Natlan-Region bereits an:

Was gibt es für Neuerungen in dem Update? Update 5.0 bringt viel Neues mit sich. Das sind die größten Veränderungen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to