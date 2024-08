Darum solltet ihr als Fans von Genshin Impact die neuen Geschmacksrichtungen von yfood probieren

Was ist das für eine Aktion? Die yfood Gaming Editions sind die erste Produktkooperation dieser Größenordnung in Europa und verbinden yfoods innovative Trinkmahlzeiten mit der bunten Welt von Genshin Impact und dem immer weiterwachsenden Cosplay-Trend. Die yfood Limited Genshin Impact Editions sind ab dem 7. August international im Onlineshop verfügbar sowie ab Mitte August flächendeckend im deutschen Handel.

Außerdem könnt ihr bis zum 14. August noch eine Tokyo-Reise gewinnen, wenn ihr auf der y food-Homepage vorbeischaut.

Zwei neue Geschmacksrichtungen im Stil von Genshin Impact – Das sind “Banana Peanut” und “Icy Coconut”

Was sind das für Sorten? Für die Kooperation mit Genshin Impact hat yfood zwei besondere neue Sorten kreiert. “Icy Coconut” und “Banana Peanut”. Damit seid ihr optimal für jede Zocker-Session gerüstet und könnt zeitsparend einfach einen Schluck aus der Flasche nehmen und verpasst so nichts vom Spiel. Außerdem ist yfood ideal, wenn ihr beispielsweise die gamescom in Köln besuchen wollt und beim Schlangestehen nicht hungern möchtet.

Erfrischend kühl – Icy Coconut wurde von Qiqi inspiriert.

Was ist Icy Coconut? Bei dieser Sorte sorgte die Genshin-Heldin Qiqi für die nötige Inspiration. Qiqi ist ein mysteriöser Charakter und verfügt über starke Cryo-Kräfte, mit denen sie Gegner einfriert.

Daher bekommt sie den Drink “Icy Coconut” spendiert. Diese ausgeklügelte Mischung aus erfrischender Kühle und dem spritzigen Kokosnuss-Aroma sorgt dafür, dass ihr auch bei heißen Zocker-Sessions oder in aufgeheizten Hallen stets einen kühlen Kopf behaltet.

Was ist Banana Peanut? Diese Geschmacksrichtung wurde vom Genshin-Charakter Amber inspiriert. Amber ist eine lebhafte und hilfreiche Figur, die im Spiel Energie und Freude versprüht. Die neue Sorte yfood “Banana Peanut” entspricht dabei genau diesen Eigenschaften.

Wer es gern cremig und süß zugleich mag, der greift zu Banana Peanut.

Ihr bekommt hier ein intensives und cremiges Geschmackserlebnis, das euren Gaumen ebenso erfreut, wie Amber im Spiel für gute Laune sorgt. Das Bananenaroma sorgt für Süße, während der cremige Erdnusszusatz dem ganzen ein herzhaftes Finish verleiht.

Warum ist yfood ideal für Gamer? Mit yfood bekämpft ihr schnell und effektiv Hungergefühle. Ihr müsst also nicht euer Lieblingsspiel unterbrechen. Vielmehr macht ihr eine Flasche yfood auf und habt so euren Hunger schneller gestillt als der nächste Ladebildschirm dauert.

Doch auch außerhalb eures Gaming-Refugiums ist yfood äußerst nützlich und praktisch. Die gamescom 2024 steht vor der Tür und ist dieses Jahr größer und aktueller als je zuvor. Das heißt obendrein auch, dass ihr womöglich recht lange anstehen müsst und auch sonst einige Stunden unterwegs seid, wenn ihr alles sehen wollt.

Da bleibt oft nicht genug Zeit für Mahlzeiten. Wenn ihr aber einen gut gefüllten Rucksack mit yfood-Mahzeiten dabei habt, ist das alles kein Problem. Ihr müsst also nicht beim Schlangestehen hungern, sondern seid stets gut genährt und in Top-Verfassung, um alles auf dem großen Gaming-Event zu genießen.

Wo kann ich die leckeren Sorten bekommen? Yfood ist in vielen deutschen Supermarktketten verfügbar, darunter Edeka, Rewe, Kaufland, Penny und Netto. Natürlich könnt ihr aber das Angebot von yfood und vor allem die neuen Genshin-Drinks auch auf der yfood-Webseite online bestellen und liefern lassen.

War das schon alles? Keineswegs, denn auf der gamescom 2024 in Köln findet am Freitag, dem 23.8. Von 15:00 bis 16:00 Uhr der Performance Cosplay Contest von yfood in Kooperation mit Genshin Impact statt. Alle Informationen dazu und wie ihr euch anmeldet, findet ihr auf dem Online-Dokument von yfood zum Cosplay-Event.