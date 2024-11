Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

Nach 10 Jahren spielen über 500.000 Spieler am Tag den Survival-Shooter DayZ – Neues DLC kommt auf Steam gut an

Ein besonderes Highlight soll sein, dass die Welt von Ardem in der Postapokalypse spielt. Der Kampf zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz ist eskaliert. Die Natur holt sich langsam ihren Raum zurück und verdrängt die Menschen. Noch dazu wandern bösartige KI-Roboter umher, darunter Mechs und Drohnen. Sie wollen den überlebenden Menschen an den Kragen.

Derzeit entwickelt das Team ihr neues Spiel Ardem, das allerdings nichts mit den Rollenspielen von The Elder Scrolls zu tun hat. Viel eher erinnert das Gameplay bereits jetzt an bekannte Survival-Spiele wie DayZ, das selbst kürzlich eine frostiges Erweiterung erhielt.

Das Spiel wird von einem Team ambitionierter Entwickler erstellt, die in der Vergangenheit lange Jahre als Modder für Bethesda-Spiele tätig waren. Besonders in Zeiten von Oblivion und Skyrim waren sie sehr produktiv, bevor sie das Studio Techtive Games gründeten.

Ein kommendes Spiel auf Steam orientiert sich an großen Survival-Klassikern wie DayZ und kann aktuell in einer Open Alpha getestet werden.

