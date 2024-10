Der Survival-Shooter DayZ hat mittlerweile 10 Jahre auf dem Buckel. Zum Release des neuen DLCs verzeichnet das Game einen neuen Player-Peak von über 500.000 Spielern und kommt auch gut auf Steam an.

Was ist DayZ Frostline? Frostline ist das erste und bisher einzige DLC für den Survival-Shooter DayZ. Der ehemalige Arma-2-Mod ist mittlerweile seit über 10 Jahren live und bringt mit der Erweiterung neue Inhalte. Hier eine Auswahl:

Neue Map mit Lage im Fernen Osten

Winterlandschaft Sakhal, in der erstmals auch auf Wärme geachtet werden muss

Neue Tiere

Neue Gameplay-Mechaniken wie Boote

Nach dem Launch am 15. Oktober 2024 stürzten sich wohl eine ganze Menge neuer und wiederkehrender Spieler ins Game. Über ihren Publisher Level Infinite ließ der Entwickler Bohemia Interactive verkünden, dass bis zum 20. Oktober ein neuer Spielerrekord von über 500.000 täglichen Spielern erreicht wurde.

Über 500.000 Spieler im 10 Jahre alten Survival Shooter

Wo kommen die Spieler her? In ihrem Post auf der Level-Infinite-Homepage gibt der Entwickler an, dass sie am 20. Oktober insgesamt 501.222 Log-Ins hatten. So teilen sie sich auf:

235.618 Steam-Spieler; der Peak liegt bei 79.000 gleichzeitigen Spielern (78.937 laut Steam DB)

113.897 PlayStation-Spieler, der Peak liegt bei 33.000 gleichzeitigen Spielern

152.037 Xbox-Spieler; der Peak liegt bei 36.000 gleichzeitigen Spielern

Ob die Peaks bei den PlayStation- und Xbox-Spielern korrekt sind, kann leider nicht nachvollzogen werden, da diese Zahlen nicht offiziell bekannt gegeben werden.

Was hält die Community vom DLC? Tatsächlich kommt Frostline auf Steam Größtenteils Positiv an. Die Spieler loben unter anderem die Map, das Gameplay und den Umfang des DLCs.

Gleichzeitig bemängeln sie noch vorhandene Bugs, unter anderem würde einer viele Mods zum Game behindern. Auch gäbe es noch viel Clipping.

Die Playstation-Community bewertet die Erweiterung mit 4.33 von maximal fünf Sternen. 77 % der Bewertungen geben dabei fünf Sterne, während nur 13 % maximal einen vergeben haben.

Im Xbox-Store hat das DLC bislang nur 30 Bewertungen erhalten. Insgesamt steht Frostline hier bei nur drei von fünf möglichen Sternen.

Wenn ihr euch einen eigenen Eindruck über das DLC verschaffen möchtet, könnt ihr es zum Release dieser News noch um 10 % vergünstigt via Steam kaufen. Beachtet dabei aber, dass ihr, um spielen zu können, auch das Grundspiel DayZ benötigt.

Wie gewohnt sind bei Steam im Moment eine ganze Menge Spiele und Erweiterungen im Angebot. Wir haben für euch eine Liste mit neun Spielen, die ihr aktuell für unter 5 Euro erstehen könnt: Wenn ihr diese 9 Spiele mit bis zu 90 %-Rabatt auf Steam kauft, habt ihr bis Weihnachten jede Woche ein Spiel für unter 5 Euro