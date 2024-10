Wenn ihr diese 9 Spiele mit bis zu 90 %-Rabatt auf Steam kauft, habt ihr bis Weihnachten jede Woche ein Spiel für unter 5 Euro

Angebote auf Steam sind die perfekte Gelegenheit, große Videospiel-Titel zu einem kleinen Preis zu erwerben. Wir stellen euch neun Spiele vor, die momentan von der PC-Plattform Steam unter fünf Euro angeboten werden.

Bis wann gelten diese Angebote? Die neun Angebote werden zwischen dem 1. und 4. November 2024 enden. Ihr solltet also schnell sein, wenn es euch eins von den Spielen auf Steam angetan hat.

Wenn ihr euch die Spiele jetzt auf einmal holt, könnt ihr bis Weihnachten jede Woche ein frisches Spiel genießen. Mit unserem Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu dem Spiel springen, das euch am meisten interessiert.

Eine beliebte Neuheit in diesem Jahr ist das Remake des Horrorklassikers Silent Hill 2. Hier könnt ihr euch den Trailer des Spiels ansehen:

Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition

Wie teuer ist das Spiel? 4,99 Euro (ursprünglich 24,99 Euro)

Steam-Bewertung: 80 % positiv

Worum geht es? Castlevania: Lords of Shadow (auf Steam) verbindet Hack-und-Slash-Kampftechniken mit Plattform-Elementen und bietet euch gleichzeitig eine tiefgründige Geschichte. Ihr spielt Gabriel Belmont, dessen Frau brutal von den Mächten der Dunkelheit ermordet wurde und es liegt an ihm, die Welt von den Schattenfürsten zu befreien.

This War of Mine

Wie teuer ist das Spiel? 3,79 Euro (ursprünglich 18,99 Euro)

Steam-Bewertung: 94 % positiv

Worum geht es? This War of Mine (auf Steam) gibt einen realistischen Einblick in die Konsequenzen, die das Leben in einem Kriegsgebiet für den Einzelnen hat. Aus der Sicht von Zivilisten ist der Spieler gezwungen, schwierige Entscheidungen für sein eigenes Überleben zu treffen. Das Spiel ist durchzogen von Hoffnungslosigkeit und keine leichte Kost.

The Surge

Wie teuer ist das Spiel? 1,94 Euro (ursprünglich 14,99 Euro)

Steam-Bewertung: 76 % positiv

Worum geht es? Das Actionspiel The Surge (auf Steam) führt euch in eine Zukunft, in der die moderne Technologie außer Kontrolle geraten ist. Es liegt an euch, die Welt vor den gefährlichen Robotern zu beschützen. Das Spiel erinnert in seiner Aufmachung und Gameplay an ein Soulslike-Spiel und kann Fans der Reihe begeistern.

The Walking Dead

Wie teuer ist das Spiel? 1,47 Euro (ursprünglich 14,79 Euro)

Steam-Bewertung: 97 % positiv

Worum geht es? The Walking Dead (auf Steam) gehört zu den absoluten Klassikern von Telltale Games. Ihr schlüpft in die Rolle von Lee Everett, der sich gemeinsam mit dem Mädchen Clementine, in einer postapokalyptischen Welt mit Zombies herumschlagen muss. Spieler müssen dabei schwerwiegende Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen sich auf die Geschichte auswirken.

Frostpunk

Wie teuer ist das Spiel? 4,49 Euro (ursprünglich 29,99 Euro)

Steam-Bewertung: 92 % positiv

Worum geht es? In diesem Simulationsspiel müsst ihr eine Gesellschaft in einer gefrorenen und zerstörten Welt aufbauen. Frostpunk (auf Steam) bietet seinen Spielern dabei ein hartes Szenario, in welchem es zu überleben gilt und treibt sie an die Grenzen ihrer Moral.

Batman: Arkham Knight

Wie teuer ist das Spiel? 3,99 Euro (ursprünglich 19,99 Euro)

Steam-Bewertung: 91 % positiv

Worum geht es? Batman: Arkham Knight (auf Steam) erzählt den letzten Teil der Batman: Arkham-Reihe und Rocksteady liefert ein Spiel, welches visuell immer noch mit heutigen Titeln mithalten kann. Als Hüter von Gotham werdet ihr mit einem neuen gefährlichen Gegner konfrontiert: Dem Arkham Knight, der es darauf abgesehen hat, ganz Gotham zu zerstören.

Mad Max

Wie teuer ist das Spiel? 3,99 Euro (ursprünglich 19,99 Euro)

Steam-Bewertung: 91 % positiv

Worum geht es? In dem dazugehörigen Spiel taucht ihr in das Mad-Max-Franchise ein und lechzt als Max nach Rache. Mad Max (auf Steam) bietet seinen Spielern eine Open World, die es zu erkunden und zu erleben gilt. Egal, ob Nahkämpfe oder das schnelle Fahren von Autos, hier wird euch als Fan der Reihe nicht langweilig.

LEGO The Lord of the Rings

Wie teuer ist das Spiel? 3,99 Euro (ursprünglich 19,99 Euro)

Steam-Bewertung: 90 % positiv

Worum geht es? LEGO The Lord of the Rings (auf Steam) entführt euch in die Welt von Herr der Ringe im Stil von LEGO. Dabei nimmt sich das Spiel nicht allzu ernst und bietet euch eine Mischung aus Nostalgie und Humor.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Wie teuer ist das Spiel? 3,99 Euro (ursprünglich 39,99 Euro)

Steam-Bewertung: 88 % positiv

Worum geht es? Mittlerde: Schatten des Krieges (auf Steam) besitzt eine große Open World, in der ihr Festungen in Schlachten erobern, einen eigenen Ring der Macht schmieden und Mordor mit eurer Ork-Armee erobern könnt. Mit dieser Edition bekommt ihr alle Erweiterungen und Inhalte.

Angebote auf Steam sind sehr beliebt. Es lohnt sich also Spiele auf seine Wunschliste zu packen und zu warten bis sie im Sale zu einem günstigeren Preis verfügbar sind.