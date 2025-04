Neues Action-RPG auf Steam ist wie ein schnelleres Dark Souls, kommt von früherem Mitarbeiter von FromSoftware

Dark Souls ist nicht nur ein ikonisches Spiel, das bis heute gefeiert wird, es sorgte auch für die Entwicklung eines neuen Subgenres. Mittlerweile erscheinen regelmäßig neue Souls-likes auf Steam. Ein vielversprechendes Spiel erscheint schon nächste Woche und ihr könnt es kostenlos testen.

Um welches Spiel geht es? Rise of Rebellion ist ein neues Souls-like auf Steam. In einer Welt, die einst von Drachen bewohnt war, müsst ihr als ein sogenannter Tella euren Heimatort wieder zurückerobern. Tellas sind Krieger, die eine bestimmte Art von Energie gemeistert haben und im Kampf auch einsetzen können.

Die Story scheint aber nur ein Mittel zum Zweck zu sein und der Fokus liegt Genre-typisch auf dem Gameplay. Man erkennt viele Elemente aus Elden Ring oder Dark Souls, und das ist kein Zufall.

Wie Dark Souls, aber deutlich schneller

Was macht Rise of Rebellion so besonders? Visuell erinnert das Spiel auf den ersten Blick an das Weltendesign von Dark Souls. Es ist zwar ein wenig heller als die düstere Welt von FromSoftware, Parallelen kann man aber durchaus erkennen.

Das ist auch kein Zufall, denn der Entwickler des Spiels, Hytacka, ist laut Automaton Media ein ehemaliger Designer von FromSoftware, der am DLC zu Dark Souls 3 mitgearbeitet hat. Wie man in seiner Beschreibung auf x.com lesen kann, will er das interessanteste Action-RPG der Welt entwickeln.

Bei der Spielgeschwindigkeit unterscheidet sich Rise of Rebellion aber sehr von Dark Souls, Elden Ring oder Bloodborne. Es ist deutlich schneller und setzt auch auf schnelle Blocks und Parieren. Ähnlich wie in Elden Ring sieht man auch, dass der eigene Charakter wohl Zauber-Fähigkeiten hat, die er im Kampf nutzen kann.

Im Spiel selbst soll es auch mehrere Waffen geben. Auf seinem X-Account zeigte er unter anderem eine Doppelklinge.

Wenn ihr euch das Spiel vorher noch anschauen wollt, dann könnt ihr auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen.

Wann erscheint Rise of Rebellion? Laut der offiziellen Steam-Seite erscheint das Spiel am 21. April 2025, lange müsst ihr also nicht warten. Auf seinem offiziellen X-Account sprach Hytacka von einem Preis von 7 US-Dollar. Auf der Steam-Seite ist der Preis aber noch nicht gelistet.

Im Zuge dessen erklärte er auch, dass das Spiel 15 Bosse und eine Spielzeit von 10 Stunden haben wird. Für den Preis ein gut klingender Deal. Für viele Souls-Fans war auch The First Berzerker: Khazan ein guter Deal: Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen