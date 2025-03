Neues Piraten-MMO auf Steam zeigt einen Bosskampf, der auch aus Dark Souls kommen könnte

Mit Crosswind soll bald ein neues Piraten MMO auf Steam erscheinen. Jetzt zeigen die Entwickler im Video einen Bosskampf, der so auch aus Dark Souls stammen könnte.

Was haben die Entwickler gezeigt? In einem neuen Video auf YouTube haben die Entwickler das erste Mal einen Bosskampf aus dem neuen Piraten-MMO Crosswind gezeigt. Die Kämpfe im Spiel erinnern dabei stark an Dark Souls.

Die Klopperei beginnt damit, dass der Spielercharakter seine Waffe mit einer Art Tinktur beträufelt, vermutlich um sie zu buffen. Danach begibt sich der Pirat säbelrasselnd ins Gefecht. Während des Kampfes muss der Spieler die Angriffe des Gegners parieren und ihnen geschickt ausweichen, um nicht getroffen zu werden.

Während der Feind mit dem Casten beschäftigt ist, nutzt der Spieler die Gelegenheit, um Schwachstellen mit dem Säbel oder der Pistole zu attackieren. Der Boss hat nicht nur einen Lebensbalken, sondern auch 5 Schilde, die durch richtige Konter und Angriffe entfernt werden können.

Hat der Boss alle fünf Schilde verloren, ist er kurzzeitig betäubt, sodass der Spieler hohen Schaden anrichten kann. Während des Kampfes regenerieren sich die Lebenspunkte des Spielers nicht. Im HUD befinden sich jedoch rote Tränke, die möglicherweise zur Heilung dienen.

Der Spieler verfügt zudem über eine Ausdaueranzeige, die sich durch Angriffe und Ausweichmanöver verringert.

Hier könnt ihr den Kampf sehen:

Ausweichen, Parieren, Angreifen

Wie viel Dark Souls steckt, in Crosswind? Als Survival-Piraten-MMO hat Crosswind zuletzt nicht den Anschein gemacht, dass es Gemeinsamkeiten mit Dark Souls hat. Das neue Video, das die Bosskämpfe im Spiel zeigt, ändert das jedoch. Optisch und auch von den Systemen her orientiert sich Crosswind wohl an Soulslikes, auch wenn der Schwierigkeitsgrad offenbar etwas geringer ausfallen soll.

Auch für den MMO-Teil des Spiels ist ein solches Kampfsystem spannend. Durch die vielen Systeme könnten sich im Multiplayer taktische Kämpfe ergeben, die nur wenige Spiele bislang so umgesetzt haben. Ob Crosswind tatsächlich zu einem vollwertigen „Dark Souls“-MMO wird, lässt sich anhand des aktuellen Spielmaterials aber noch nicht sagen.

Stattdessen setzt das MMO auf Piratenschlachten zu Land und zu Wasser sowie ein umfangreiches Bausystem, mit dem sich ein eigenes Piratenversteck errichten lässt. Außerdem wird es die genretypischen Mechaniken wie Crafting, Jagd und Ressourcenabbau geben.

Die Tatsache, dass Crosswind Gameplay-Elemente aus Dark Souls übernimmt, macht es besonders und hebt es weiter von Skull and Bones ab, mit dem es häufig verglichen wird. Für die Fans ist der Vergleich jedoch nichts Schlechtes. Viele hoffen, dass Crosswind das MMO wird, das Skull and Bones hätte sein können: Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“