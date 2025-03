Ein neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Auf Steam soll mit Crosswind bald schon ein neues MMO erscheinen, dass euch in die Rolle eines Piraten schlüpfen lässt. Den Fans gefällt jetzt schon, was sie sehen.

Was ist das für ein MMO? Crosswind ist ein kommendes Survival-MMO, das sich als Setting Piratenabenteuern bedient. Im Jahr 17XX startet ihr als freiberuflicher Kapitän einen Racheakt, nachdem ihr bei einem Auftrag hintergangen wurde. Mit quasi nichts außer der Kleidung am Leib kämpft ihr zunächst ums Überleben, bevor ihr euch immer weiter ausrüstet, um Rache zu nehmen.

Die Entwickler von Crosswind geben auf Steam an, dass die Hauptgeschichte etwa 30–40 Stunden in Anspruch nehmen soll, bevor dann, nach dem Endgame, der MMO-Teil des Spiels beginnt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crosswind sehen:

Auch an Land wird gespielt

Was zeichnet das MMO aus? Beim Begriff Piraten-MMO denken viele Spieler wohl gleich an Skull and Bones. So auch @Zkid531 auf YouTube, er schreibt: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte sein sollen. Fantastisch!“

Im Gegensatz zum berühmten Piraten-Spiel bringt Crosswind das Gameplay jedoch auch aufs Land. So sollt ihr von eurem Schiff aus Festungen an Land bombardieren können, bevor ihr euch dann Säbel-rasselnd in den Nahkampf begebt, um die Festung einzunehmen.

Natürlich bietet Crosswind auch Überfälle auf andere Schiffe, die ihr entern und kapern könnt. Dafür könnt ihr das Spiel alleine oder mit euren Freunden im Koop-Modus spielen.

Im Endgame könnt ihr euch dann einer der rivalisierenden Fraktionen anschließen und auf Hoher See gegen feindliche Fraktionen im PvP oder bei PvE-Missionen kämpfen. Auch Handel soll es in Crosswind geben.

Wie viel Survival steckt in Crosswind? Neben den actionreichen Missionen und Überfällen soll es bei Crosswind auch viele Survival-Mechaniken geben. Ihr habt verschiedene Nahrung, die ihr zubereiten könnt, fällt Bäume, sammelt Pflanzen und könnt euch sogar einen großen eigenen Piratenunterschlupf erbauen.

Der Baumodus scheint ein wichtiger Bestandteil des Spiels zu sein. Im Trailer sieht man in einem Zeitraffer, wie eine Basis aus verschiedenen Materialien erbaut wird. Auch Umwelteinflüsse wie Regen scheinen laut dem Trailer einen Einfluss auf den eigenen Charakter zu haben.

Aktuell läuft auf Steam der Playtest für das kommende MMO, das noch über kein genaues Release-Datum verfügt. Der Roadmap nach zu urteilen, wird das Piraten-Spiel aber vermutlich zunächst im Early-Access starten. Die dort angezeigten Spielelemente werden dann wohl nach und nach ins Spiel kommen.

Ob Crosswind wirklich zu dem MMO wird, dass das Skull und Bones sein wollte, bleibt abzuwarten. Das Entwickler-Studio ist gänzlich unbekannt und hinter dem Publisher ForwardGateway verbirgt sich eine usbekische Firma, die bislang nur für Mobile-Games bekannt war.

Crosswind könnte dennoch die Lücke schließen, die Skull and Bones geschaffen hatte. Wer 2025 mal wieder in das Piraten-Spiel schauen möchte, den erwarten auch dieses Jahr einige neue Inhalte: Trotz mieser Spielerzahlen auf Steam unterstützt Ubisoft sein „AAAA-Spiel“ auch in Jahr 2 weiter mit neuen Inhalten