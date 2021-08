Neues Oldschool-Koop RPG startet auf Steam – 12 Völker und 14 Klassen erwarten euch in Nevergrind Online

Wenn ihr Fan von Oldschool-Rollenspielen seid, aber nicht so gerne alleine spielt, könnte Nevergrind Online (PC) genau das Spiel sein, auf das ihr gewartet habt. Wir von MeinMMO fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Was ist Nevergrind Online eigentlich? Nevergrind ist ein Oldschool-Rollenspiel im Stil von Dragon Warrior oder Wizardry. In Ego-Perspektive könnt ihr Dungeons erkunden, Quests lösen und mehr. Das alles müsst ihr nicht alleine tun, denn im Koop könnt ihr Nevergrind mit bis zu vier Spielern erleben. Außerdem verspricht Nevergrind folgende Features:

12 Völker und 14 Klassen

Attribute, die ihr frei verteilen könnt

12 verschiedene Skills für jede der Klassen

Eine Vielzahl an verschiedenen Ausrüstungssets

Prozedural generierte Dungeons

14 verschiedene Gebiete

Einen Hardcore-Modus mit Permadeath-Funktion

Wie funktioniert das Spiel? Habt ihr einen Charakter erstellt, könnt ihr euch im Königreich Edenburg umsehen. Dort findet ihr verschiedene Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen. Am wichtigsten ist dabei die Taverne, wo ihr Quests und Ranglisten finden könnt. Außerdem gibt es eine Gildenhalle, um die Kommunikation mit euren Freunden zu verbessern.

In der Stadt rüstet ihr euch entsprechend aus und bereitet auch auf eure Quests vor, die ihr dann zusammen mit anderen Spielern erleben könnt.

In diesem Video spricht der Entwickler über die neusten Fortschritte und zeigt Gameplay:

Wann könnt ihr das spielen? Nevergrind Online startet voraussichtlich am 20. April 2022 auf Steam (via Steam). Eine Closed-Alpha Phase läuft aber bereits. An dieser Closed-Alpha könnt ihr teilnehmen, indem ihr dem Entwickler einfach via Discord schreibt.

Das Koop-Abenteuer ist aber aktuell noch nicht fertig und auch die Closed-Alpha ist nicht “Feature-Complete”. Es wurden also noch nicht alle Features in das Spiel implementiert, die es zu Release haben soll. Das Spiel wird außerdem von einem einzigen Menschen entwickelt und die Closed-Alpha wird eine der ersten Möglichkeiten sein, das Spiel auszuprobieren.

Die Community ist klein, aber freut sich

Was sagen die Spieler? Bisher konnten, laut Aussage des Entwicklers, nur etwa 70 Leute das Spiel ausprobieren. Die Resonanz in den sozialen Medien ist also nicht besonders reichweitenstark. Die Community, welche das Spiel sich bereits aufbauen konnte, freut sich aber sehr auf den Titel.

So schreibt der User ZKuerten (via Twitter): “Oh Wow! Ich wusste nicht, dass es schon eine spielbare Version gibt. Ich muss es so schnell wie möglich ausprobieren!”

Auf einen Screenshot antwortet der User DRPGBook (via Twitter): “Wow, die Eiszone sieht unglaublich gut aus!”

Der User dumeganz schreibt (via Twitter): “Die Texturen sehen so gut aus, man denkt wirklich es geht viel tiefer in den Dungeon rein”

Negative Kommentare konnten wir auf während unserer Recherche nicht finden. Das spricht dafür, dass das Spiel eine Nische abdecken könnte, die vielleicht nicht groß, aber freundlich ist.

Was haltet ihr von Nevergrind Online? Ist das Oldschool-RPG etwas für euch? Werdet ihr an der Alpha teilnehmen? Schreibt es uns in die Kommentare.

