Neues MMORPG erreicht nach einer Stunde das Ziel auf Kickstarter: 4 Fans investieren bereits jetzt 9.500 €

Über die Plattform Kickstarter hat der legendäre MMORPG Entwickler Raph Koster Geld für sein neues Projekt Star Reach gesammelt. Schon nach kurzer Zeit hatte er das Geld für sein „Lebendes Galaxy-Sandbox“-MMORPG zusammen.

Wer ist Raph Koster? Der 53-jährige Raph Koster (im Titelbild) ist ein MMORPG-Entwickler der ersten Stunde. Er arbeitete noch an den Vorläufern der heutigen MMORPG, den sogenannten MUDs (Multi User Dungeons)

In den 90ern war er Lead Designer bei Ultima Online und arbeitete auch am legendären MMORPG Star Wars: Galaxies.

Er ist ein Vertreter der „Sandbox-MMORPGs“, in denen Spieler maximale Freiheit genießen. Das ist der Zweig der MMORPGs, der gegen WoW und die Themepark-MMORPGs seit etwa 20 Jahren ins Hintertreffen geraten ist.

Koster plant eine SF-Sandbox

Das ist sein neues Projekt: Seit 2019 arbeitet Koster in seiner eigenen Firma „Playable Worlds“ am SF-MMORPG Stars Reach. Im Kern soll Stars Reach wieder eine Sandbox werden, eine Welt, die sich vom Spieler getrieben weiterentwickelt.

Koster wirbt damit, dass man in Stars Reach die Landschaft verändern und Städte bauen können wird. Man könne sogar Planeten ruinieren, so wie die Menschheit ihre 8 Heimatwelten ruiniert hat. Das sei schon okay – es gäbe immer neue Welten in der endlosen Galaxie zu entdecken, die man dann ruinieren kann.

Nach einer Stunde erreicht das neue SF-MMORPG Star Reach auf Kickstarer sein Ziel

Das wollte er jetzt Kickstarer: Auf Kickstarter sammelte Koster jetzt Geld für das Projekt. Das eigentliche Ziel waren 190.000 €, also 200.000 $. Doch das Geld hatten Fans schon nach einer Stunde beisammen.

Mittlerweile hat man schon das erste Stretch Goal geschafft und wird eine Bonus-Rasse entwickeln.

Koster verspricht: Jeder, der 30 $ oder mehr bei Kickstarter ausgibt, wird in einem Monat, wenn die Kickstarter-Kampagne endet, Zugang zum Early Access erhalten.

Man kann mutmaßen, dass es Koster hier nicht wirklich darum geht, die vollen Produktionskosten für das Spiel zu sammeln, sondern auch darum, einen Anfangs-Hype für sein Projekt zu erzeugen. Solche Crowdfunding-Aktionen schaffen oft treue Fans, die dann als Multiplikatoren dienen und das Spiel und seine Brillianz nach außen bewerben. Bei Star Citizen kann man dieses Phänomen etwa sehen.

Viele vertrauen dem MMORPG-Guru so sehr, dass sie die Kreditkarte zum Glühen bringen

Das fällt besonders auf: Koster ist stolz, dass er das Projekt innerhalb von 1 Stunde finanziert hatte. Dabei fällt auf, wie viel Vertrauen ihm und seinem Projekt entgegengebracht wird:

Das „kleine Paket“ für 30 $ haben sich 784 Backer geholt.

Aber sehr viele Nutzer haben sich auch mit 100 $ und mehr am Projekt beteiligt und dann bestimmte Boni eingeheimst.

So haben sich 126 Leute das „Homesteader“-Paket für 120 $ gegönnt, bei dem sie ein exklusives Pet erhielten und ihnen Landbesitz zum Launch versprochen wird.

Sogar noch deutlich mehr, 146 Leute, haben 450 $ bezahlt und sich ein „lebenslanges Landrecht“ gesichert, sowie einen Robohund-Gefährten und weitere Boni.

16 Leute sind im Nebula Surfer Tier für 2.000 $ eingestiegen, dem „besten Angebot für Solo-Spieler“ und konnten ihren eigenen Planeten beanspruchen.

4 Spieler gaben 10.000 $ aus und gönnten sich das „Galactic Plenipotentiary Tier“, die können dann bis zu 15 Leute mit ins Spiel nehmen, und erhalten eigene Gildenraumschiffe – und natürlich auch ihren eigenen Planeten, können sich für diesen sogar das passende Klima aussuchen.

Bei so viel Vorschusslorbeeren und investiertem Geld kann man nur hoffen, dass das MMORPG gut wird. Solche „MMORPGs, in denen man sich vorher Land kauft“ haben schon einige Male Leute auch enttäuscht: Spieler zahlt 10.000 $, um König in MMORPG zu werden – Untertanen rebellieren