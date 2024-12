Das Entwicklerstudio „Hazelight“ brachte mit „A Way Out“ und „It Takes Two“ zwei der besten Koop-Spiele der letzten Jahre hervor. Jetzt hat das Studio einen neuen Titel angekündigt, der erneut eure Teamfähigkeit auf die Probe stellt.

Was ist das für ein Spiel? Split Fiction ist das neueste Spiel von dem Entwicklerstudio „Hazelight“, das für seine großartigen Koop-Spiele bekannt ist, die im Splitscreen gespielt werden. Mit „A Way Out“ hatten die Entwickler einen ersten Beachtungserfolg, mit „It Takes Two“ gewannen sie 2021 dann sogar wie Wahl zum Spiel des Jahres.

Auch Split Fiction wird wieder ein Koop-Spiel, das ihr gemeinsam mit euren Liebsten spielen könnt – egal ob online oder zusammen auf dem Sofa im Splitscreen. Im Verlauf des Spiels müsst ihr verschiedene Minispiele meistern, während ihr euch durch die unterschiedlichsten Settings kämpft.

Split Fiction erscheint schon am 6. März 2025 und verzichtet vollständig auf viel kritisierte Features moderner Spiele. „Keine Lootboxen, keine Mikrotransaktionen, kein Bullshit“, heißt es in dem Trailer. Der Koop-Titel will als Spiel überzeugen und lässt euch deshalb im Online-Koop mit nur einer Kopie des Spiels spielen.

Stetiger Welchsel zwischen Fantasy und SciFi

Worum geht es in Split Fiction? Ihr spielt zwei aufstrebende Schriftstellerinnen namens Mio und Zoe, die die Chance bekommen, ihre neuesten Geschichten an ein großes Tech-Unternehmen zu verkaufen. Dieses Unternehmen besitzt eine Maschine, die die Schriftstellerinnen in eine Art digitaler Simulation ihrer eigenen Geschichten teleportiert.

Doch die Schriftstellerinnen sind in ihren Geschichten gefangen. Euer Ziel ist es also, aus der Simulation zu entkommen und zurück in die Realität zu gelangen. Dazu müsst ihr jedoch verschiedene Herausforderungen meistern, die euch unterschiedliche Fähigkeiten abverlangen.

Die größte Besonderheit von Split Fiction ist die Spielwelt und das wechselnde Setting. Das ist nämlich davon abhängig, ob ihr gerade in der Geschichte von Mio oder in der Geschichte von Zoe unterwegs seid. Eine der beiden Schriftstellerinnen hat nämlich eine SciFi-Story geschrieben, während die andere eine Fantasy-Welt erschuf.

Split Fiction soll an den Erfolg von It Takes Two anknüpfen. Der Koop-Titel konnte 2021 viele Spieler überzeugen, weil er spielerisch jede Menge Abwechslung bietet. Ihr bekommt regelmäßig neues Spielzeug an die Hand, mit dem ihr euch durch die verschiedenen Level schlagt.

Diese sind jeweils unterschiedlich gestaltet und führen euch vom Familiengarten, über das Innere eines Baumes bis zu einer Spielzeugburg. It Takes Two gehört für uns deshalb auch 2024 noch zu den besten Koop-Spielen: Top 25 der besten Koop-Spiele 2024 für PC, PS5, Xbox und Switch – WIR haben gewählt