Das sagen die Spieler zu Kitaria Fables: Auf Steam wird das Spiel aktuell überwiegend positiv bewertet. Aktuell sind rund 77 % der 88 auf Steam (via Steam ) verfügbaren Rezensionen positiv. Auch auf OpenCritic kommt das Spiel mit 74 auf eine gute Bewertung. (via OpenCritic )

Insgesamt erinnert das Spiel an Stardew Valley , das Elemente einer Farm-Simulation mit Rollenspiel-Features vermischt. Einiges wirkt dabei wie Spiele, die Harvest Moon ähneln. Nur, dass ihr hier eben als putzige Katzen eure Feinde mit Schwertern und Co. verprügelt.

Was ist das für ein Spiel? Kitaria Games ist ein Koop-RPG und seit dem 2. September verfügbar. Ihr schlüpft in die Rolle einer Katze und kämpft mit verschiedenen Waffen wie Schwertern, Bögen oder auch mit Magie gegen das Böse.

