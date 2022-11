Neuer Shooter legt Fehlstart auf Steam hin – Muss den Fortschritt der Spieler zurücksetzen

War Robots: Frontiers ist ein PvP-Shooter, in dem Spieler in Kampfroboter schlüpfen und 6v6-Schlachten austragen.

Die Devs raten daher davon ab, mit Cheatern in einem Haus zu wohnen oder mit ihnen das Inventar zu teilen. Wenn ihr also selbst Dysterra spielt, achtet auch darauf, was eure Mitspieler tun. Das könnte für euch miese Konsequenzen haben, da es als unfairer Vorteil angesehen wird.

Das sagen die Entwickler außerdem: In einem Post in den Community-Foren von Steam haben die Devs von Dysterra außerdem davor gewarnt, mit Cheatern zusammenzuarbeiten. Wer selbst keine Cheats einsetzt, aber wissentlich mit jemandem zusammenspielt, der das tut, und davon profitiert, wird ebenfalls abgestraft.

In einem News-Post auf Steam entschuldigten sich die Dysterra-Devs daher für den Rollback und versprachen, dass sie in Zukunft den von Cheatern verursachten Schaden minimieren werden.

Deswegen gab es den Rollback: Der Shooter startete nach mehreren Beta-Phasen am 23. November auf Steam und wurde sofort von Cheatern überrannt. Die Plage war wohl so verheerend für das Spiel und seine Ökonomie, dass die Entwickler beschlossen, einen Server-Rollback durchzuführen.

In dem Survival-Game spielt ihr einen Überlebenden und sammelt Ressourcen und Nahrung, baut euch eine Unterkunft und versucht euch, in der harschen Umgebung der futuristischen Erde durchzuschlagen.

Der neue Shooter Dysterra ging am 23. November auf Steam in Early Access, doch schon wenige Tage später mussten die Entwickler einen Rollback durchführen. Schuld daran sind Cheater.

