Neuer Anime-Film begeistert viele Kino-Besucher, obwohl das Original schon seit 2 Jahren beendet wurde

Ende Februar konnten viele Zuschauer den Anime-Film Attack on Titan: The Last Attack anschauen. Obwohl der Film nur eine Zusammenfassung der letzten beiden Folgen ist, kommt er bei den Kino-Besuchern sehr gut an.

Was ist das für ein Film? Attack on Titan: The Last Attack zeigt die letzten beiden Episoden des Animes in 145 Minuten Spielzeit. Ursprünglich wurden die Folgen Ende 2023 ausgestrahlt und beendeten damit den Anime rund um die Titanen.

Eren Jäger entfesselt die ultimative Macht der Titan und löst das Rumoren aus. Dadurch stampfen alle Titanen über die Erde.

Er hat das Ziel, alle Menschen außerhalb von Eldia zu vernichten, um einen Krieg mit seiner Heimat zu verhindern.

Nach den Credits gibt es noch eine Szene, die Eren, Mikasa und Armin als normale Teenager in der realen Welt zeigt. Sie sitzen im Kino und reden anschließend über den Film.

Abseits der Post-Credit-Scene gibt es leider keine neuen Szenen. Der Film zeigt nur die beiden überlangen letzten Folgen des Animes, allerdings als großen Zusammenschnitt. Und obwohl es keine neuen Sequenzen im Film gibt, kommt Attack on Titan: The Last Attack sehr gut beim Publikum an.

Den Trailer zum Film könnt ihr euch hier ansehen:

Attack on Titan landet auf Platz 1 der besten Anime-Filme auf IMDb

Wie gut ist er? Betrachtet man nur die Filme, die mindestens 1.000 Reviews erreicht haben, ist Attack on Titan: The Last Attack aktuell der bestbewertete Anime-Film auf IMDb. Der Kinostreifen kommt auf eine Wertung von 9,3 / 10 bei rund 13.000 Wertungen.

Auch auf MyAnimeList kann sich seine Wertung sehen lassen: Dort landet er mit einer Wertung von 8,81 / 10 Punkten auf Platz 6, direkt hinter Your Name. Allerdings unterscheidet sich hier die Anzahl der abgegebenen Stimmen (32.000 zu 2,8 Millionen), weshalb es sein kann, dass sich hier die finale Platzierung noch ändert.

In den Kommentaren auf IMDb loben die Zuschauer die Animationen und den Soundtrack des großen Finales. Viele haben schöne Erinnerungen an Attack on Titan und finden, dass der Film eine tolle Ergänzung ist. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die dem Produktionsteam vorwerfen, es würde nur Geld machen wollen.

Wie kann man den Film schauen? Obwohl Attack on Titan: The Last Attack bereits Ende Februar im Kino lief, gibt es vereinzelt Kinos, die den Streifen ein weiteres Mal zeigen. Das Cinemaxx bietet beispielsweise je nach Standort noch Termine im März an.

Im Anschluss soll der Film noch 2025 im Stream auf Crunchyroll verfügbar sein. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Sobald der Film auf der Plattform erhältlich ist, könnt ihr in euch daheim anschauen.

Nach Attack on Titan arbeitete der Mangaka an einem neuen Projekt, das mittlerweile als One-Shot erschienen ist. Das Werk läuft unter dem Titel Soyogi Fractal. Worum es dabei geht, erfahrt ihr auf MeinMMO: Attack on Titan: Der Schöpfer arbeitet nach 10 Jahren an neuem Manga – Sogar der Sprecher von Eren ist dabei