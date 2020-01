Das kriselnde MMO-Studio Daybreak Games verkündet eine komplette Umstrukturierung. Es werden 3 neue Studios geschaffen. Sie sollen die 4 MMOs DC Universe Online, Planetside 2, Everquest und Everquest weiterführen und neue MMOs entwickeln. Aber was ist mit dem Shooter Z1 Battle Royale?

Das ist die Situation: Die Daybreak Game Company war ursprünglich als „Sony Online Entertainment“ bekannt und hat seit 1997 einige wichtige Meilensteine der MMO- und MMORPG-Geschichte produziert, darunter Everquest und Star Wars Galaxies.

Sony hat sich jedoch im Februar 2015 von dem Studio getrennt. Die wurden von einem unabhängigen Investor gekauft und seitdem kommen nur wenige gute Nachrichten vom Studio.

In den letzten Jahren sind bei Daybreak Games keine erfolgreichen neuen Spiele entstanden, die bestehenden Games wurden älter und damit weniger bedeutsam. Es kam zu Krisen und Entlassungswellen.

DC Universe Online war seit Jahren einer der großen Geldbringer für Daybreak Games.

3 neue Studios, 3 neue MMO-Projekte

Das ist jetzt die neue Ansage: Daybreak Games gründet 3 neue Studios:

das Studio Dimension Ink Games in Austin, Texas wird weiter DC Universe Online pflegen und ein neues MMO-Projekt entwickeln, das 2020 startet

das Studio Darkpaw Games in San Diego wird Everquest und Everquest 2 weiter pflegen, und dazu die „nächste Innovation des Franchise“ entwickeln

das Studio Rogue Planet Games, ebenfalls in San Diego, wird die Marke Planetside entwickeln und ein neues Spiel entwickeln

Daybreak Games drückt sich, was die neuen Projekte angeht, nebulös aus. Nur beim Everquest-Team ist klar, dass das Studio an einem neuen Spiel im Everquest-Universum arbeiten wird. Bei den anderen beiden Studios lässt Daybreak Games offen, ob die neuen Games der Teams was Neues oder in den bestehenden MMO-Universen angesiedelt sind .

Planetside 2 gilt mit als einziger „richtiger“ MMO-Shooter.

Daybreak Games sagt, diese neue Struktur soll jedem Studio dabei helfen, neues Personal zu rekrutieren, eine eigene Identität zu finden, die bestehenden Spiele und weitere Spiele zu entwickeln. Die Chefs der jeweiligen Spiele wurden zu Studio-Chefs befördert.

Vorher sei es ein Daybreak-Studio gewesen mit Büros in Austin und San Diego, jetzt seien es drei eigene Geschäftseinheiten.

Z1 erlebt zurzeit einen Aufschwung auf Steam. Quelle: Steamcharts

Was ist mit H1Z1?

Das fällt auf: Es gibt kein Wort zu H1Z1, dabei war eigentlich „Z1 Royale“, der letzte größere Hit von Daybreak Games, das war der Battle-Royale-Shooter, bevor erst PUBG und später Fortnite kamen.

Bei Z1 machen sich die Fans nun Sorgen, was mit ihrem Spiel passieren wird, zumal Z1 in letzter Zeit wieder einen Aufschwung auf Steam erlebt, nachdem es vorher mausetot aussah.

Sony hatte die Zutaten für PUBG schon 2015, hat sie weggeworfen

2015 sah die Zukunft rosig aus – 2020 nicht mehr so

Das steckt dahinter: Die letzten 5 Jahren waren für Daybreak Games schwierig, dabei sah es zu Beginn dieser 5-Jahres-Periode im Rückblick erstaunlich gut aus.

Daybreak Games war mit H1Z1 irgendwie auf Gold gestoßen und war eigentlich an der Spitze des Battle-Royale-Hypes. H1Z1 Battle Royale, vom „PlayerUnknown“ entwickelt, explodierte auf Steam zu seiner Zeit.

Der damalige Chef des Studios, John Smedley, hatte schon 2014 Trends erkannt, die ab 2016 erblühten. Doch Daybreak war nicht in der Lage diesen Vorsprung zu halten. Ihr Spiel wurde von PUBG abgelöst und das wiederum 2018 von Fortnite.

Vor 5 Jahren war Daybreak Games zudem noch die große MMORPG-Hoffnung im Westen. Hier sollte die Zukunft, die „Next Gen“ der PC-MMORPGs entstehen. Doch das von MMORPG-Fans sehnsüchtig erwartete Everquest Next wurde 2016 eingestellt. Mittlerweile sollen viele der ehemaligen MMORPG-Entwickler an Ashes of Creations arbeiten, die sich als Nachfolger im Geiste begreifen.

Auf Everquest Next hatten sich viele MMORPG-Fans gereut.

In letzter Zeit wirkte das Studio glücklos mit Projekten wie „Planetside Arena“, die von Beginn an keinen Fuß auf den Boden bekamen.

Diese Neustrukturierung kann die Situation eigentlich nur verbessern. Es gibt schon länger Gerüchte über ein neues Everquest-Projekt oder ein Planetside 3: Vielleicht erfahren wir hier in den nächsten Monaten etwas Handfestes.