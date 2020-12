Das neue PC-MMORPG Project BBQ zeigt seinen Trailer mit viel Action

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist DFO? Bei dem Spiel handelt es sich um einen Beat’em’Up-Brawler, bei dem der Spieler sich durch eine 2D-Umgebung kämpfen muss, wie es etwa in Spielen wie Double Dragon oder Golden Axe der Fall ist.

Project BBQ soll auf der Basis von Dungeon Fighter Online aufbauen. Laut Neople spielt es in einem „Paralleluniversum“ von FDO. Die Charaktere und Gegner werden den Fans vertraut sein, jedoch sind ihre Schicksale in dem MMORPG anders.

Ursprünglich strebte der Entwickler Neople einen Release in 2020 an, der allerdings nach hinten verschoben wurde.

Was ist Project BBQ? Das Action-MMORPG wurde schon im Dezember 2018 angekündigt und befand sich zu dem Zeitpunkt bereits etwa ein Jahr in der Entwicklung. Das Spiel soll exklusiv für den PC erscheinen und nutzt die Unreal Engine 4.

