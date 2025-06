In einem neuen MMORPG hilft euch Geld nicht – Für Loot müsst ihr richtig schwitzen

In der Zukunft möchte der Entwickler noch weitere Skills und neue Inhalte zur Verfügung stellen, die das MMORPG erweitern. Ein anderes MMORPG spielt ihr zwar klassisch an eurem PC, aber es ist dennoch ganz besonders: Spieler diskutieren über neues MMORPG auf Steam, bei dem ihr garantiert der beste Spieler seid: „Fühlt sich wie die Truman Show an“

Wie kann man das spielen? WalkScape befindet sich derzeit noch in einer geschlossenen Beta, auf die ihr durch zwei Wege Zugriff erhaltet. Entweder ihr unterstützt die Entwickler mit etwa 3–4 € im Monat auf Patreon und erhaltet sofort Zugang zur Beta oder ihr schreibt euch kostenlos auf der Website WalkScape.app auf die Liste und hofft, euren Zugang so zu erhalten.

Wie unterscheidet sich WalkScape von anderen Apps? Während WalkScape mit Pokémon GO einen großen Konkurrenten in der Branche der gamifizierten Fitness-Apps hat, gibt es einige Punkte, welche der Entwickler bewusst anders gestaltet hat:

Das Spiel ist euch ein echtes MMORPG, ihr könnt euch entsprechend mit euren Freunden zusammen schließen, um gemeinsam an Zielen zu arbeiten und das, ohne euch physisch am selben Ort aufhalten zu müssen.

WalkScape bietet eine Story, die sich über verschiedene Kontinente streckt, ihr habt also genug zu tun, um von A nach B zu laufen. Zudem warten in der Welt verteilt dutzende NPCs mit eigenen Quests und Dienstleistungen.

Was gibt es im MMORPG zu tun? WalkScape bietet über 15 verschiedene Fähigkeiten, die man im Spiel trainieren und meistern kann. Außerdem gibt es verschiedene Materialien zum Sammeln, die man dann mittels Crafting in Ausrüstung oder andere Gegenstände verwandeln kann. Zu den Skills im Spiel zählen obendrein Fähigkeiten wie Holzfällerei, Futtersuche oder Fischerei. Alle Skills steigen mit den Schritten, die ihr im echten Leben macht.

