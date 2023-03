Kennt ihr schon diese 154 „Cheat Codes“, mit denen ihr versteckte Filme und Serien auf Netflix finden könnt?

Auf Netflix gibt es eine große Auswahl an Filmen und Serien. Doch beim Blick auf die Startseite kann sich schnell das altbekannte Gefühl einstellen: “Ich hab nichts zum Ansehen”. Irgendwie hat man alles schon gesehen und nichts macht einen so richtig an. Dafür gibt es eine Lösung, denn mit diesen Codes findet ihr auf Netflix für jede Stimmung genau das Richtige.

Was sind das für Codes? Auf Netflix gibt es verschiedene Standard-Genres, von A wie “Anime” bis W wie “Wissenschaft und Natur”. Zusätzlich gibt es etwas speziellere Kategorien wie aktuell “International Women’s History Month”.

Mithilfe von menschlicher und künstlicher Intelligenz sind diese Kategorien noch einmal in unzählige “Micro-Genres” unterteilt.

Netflix schlägt Nutzern gezielt Filme und Serien vor, die relevant sein könnten. Das kann praktisch sein, bedeutet aber auch, dass man manche Inhalte nie vorgeschlagen bekommt, obwohl sie einen interessieren könnten.

Mit einer Reihe von Codes, kann man sich jedoch anzeigen lassen, welche Filme und Serien der allwissende Algorithmus vor einem geheim hält.

So holt ihr noch mehr aus Netflix heraus

Wie funktionieren die Codes? Dafür müsst ihr in der Adresszeile eures Browsers https://www.netflix.com/browse/genre/ gefolgt von dem entsprechenden Code eingeben.

In der Netflix-App auf einem Smart-TV könnt ihr die Codes ins Suchfenster eingeben. In der Mobile-App funktioniert der Genre-Trick allerdings nicht so gut: In unserem Test gingen nur manche der Suchergebnisse in die richtige Richtung (via jeuxvideo.com).

Wie lauten die Codes?

Abenteuer – 7442

Action- und Abenteuerkrimis – 9584

Action- und Spionageabenteuer – 10702

Action-Anime – 2653

Action-Thriller – 43048

Action, SF und Fantasy – 1568

Actionkomödien – 43040

Afrikanische Filme – 3761

Aliens und SF – 3327

Animation für Erwachsene – 11881

Anime Horror – 10695

Arabischsprachige Filme und Serien – 107456

Asiatische Actionfilme – 77232

Australische Filme – 5230

Autofilme – 49944

B-Horror-Filme – 8195

Belgische Filme – 262

Beliebte Romantische Titel – 502675

Bildung für Kinder – 10659

Biografische Dokumentarfilme – 3652

Biografische Dramen – 3179

Bollywood-Filme – 5480

Brasilianische Filme und Serien – 100373

Britische Filme – 10757

Britische Serien – 52117

Chinesische Filme – 3960

Comic- und Superheldenfilme – 10118

Deutsche Filme – 58886

Disney – 67673

Disney-Musicals – 59433

Dokumentarfilme über das Militär – 4006

Dokus Gesellschaft und Kultur – 3675

Dramatische Anime – 452

Dramatische Komödien – 869

Dramen über die Armee – 11

Dramen, die auf Büchern basieren – 4961

Dramen, die auf wahren Begebenheiten beruhen – 3653

Epen – 52858

Experimentelle Filme – 11079

Exzentrische Romanze – 36103

Fantastische Anime – 11146

Fantastische Filme – 9744

Film Noir – 7687

Filme aus dem Nahen Osten – 5875

Filme aus Osteuropa – 5254

Filme aus Südostasien – 9196

Filme für die Familie – 51056

Filme mit Monstern und übernatürlichen Kreaturen – 6895

Filme über Baseball – 12339

Filme über Basketball – 12762

Filme über Boxen – 12443

Filme über Fußball – 12803

Filme über Gangster – 31851

Filme über Glauben und Spiritualität – 52804

Filme über Monster – 947

Filme, die von Jugendbüchern inspiriert sind – 10056

Französische Filme – 58807

Für Kinder – 27346

Fußballfilme – 12549

Glaube und Spiritualität für Kinder – 751423

Griechische Filme – 61115

Historienfilme – 12123

Historische Dokumentarfilme – 5349

Horror- und SF-Filme – 1694

Horrorkomödien – 89585

Independent-Action- und -Abenteuer – 11804

Independent-Dramen – 384

Independent-Komödien – 4195

Independent-Thriller – 3269

Indische Filme – 10463

Intrigen – 9994

Irische Filme – 58750

Italienische Filme – 8221

Japanische Anime-Filme – 3063

Japanische Anime-Serien – 6721

Japanische Filme – 10398

Kampfsport, Boxen und Wrestling – 6695

Kanadische Filme und Serien – 107519

Klassische Action und Abenteuer – 46576

Klassische Dramen – 29809

Klassische Komödien – 31694

Klassische Kriegsfilme – 48744

Klassische Musicals – 32392

Klassische Serien – 46553

Klassische SF und Fantasy – 47147

Klassische Thriller – 46588

Klassische Western – 47465

Koch- und Reisesendungen – 72436

Komische Anime – 9302

Koreanische Fernsehserien – 67879

Koreanische Filme – 5685

Kriminaldokumentationen – 9875

Kriminaldramen – 6889

Kriminalthriller – 10499

Krimiserien – 26146

Kult-Horrorfilme – 10944

Kult-Komödien – 9434

Kultfilme SF und Fantasy – 4734

Kultserien – 74652

Kunst und Unterhaltung – 29764

Late Night Comedies – 1402

Lateinamerikanische Filme – 1613

Lateinamerikanische Musik – 10741

LGBTQ-Dokumentarfilme – 4720

LGBTQ-Dramen – 500

LGBTQ-Komödien – 7120

LGBTQ-Serien – 65263

Martial-Arts-Filme – 8985

Militär-Action und -Abenteuer – 2125

Miniserien – 4814

Mockumentaries – 26

Musik für Kinder – 52843

Musik- und Konzertdokumentationen – 90361

Musikalische Komödien – 13335

Neuseeländische Filme – 63782

Niederländische Filme – 10606

Politische Dokumentarfilme – 7018

Politische Dramen – 6616

Politische Komödien – 2700

Politische Thriller – 10504

Reality-TV – 9833

Romantische Dramen – 1255

Romantische Independent-Filme – 9916

Romantische Klassiker – 31273

Romantische Komödien – 5475

Romantische LGBTQ-Filme – 3329

Russische Filme – 11567

Satiren – 4922

Schräge Horrorfilme – 4021

Serien über die Armee 25804

SF-Abenteuer – 6926

SF-Anime – 2729

SF-Dramen – 3916

SF-Thriller – 11014

Showbusiness-Dramen – 5012

Showbusiness-Musicals – 13573

Skandinavische Filme – 9292

Skurrile Komödien – 9702

Slapstick-Komödien – 10256

Slasher- und Serienmörder-Filme – 8646

Sozialdramen – 3947

Spanische Filme – 58741

Spirituelle Dokumentarfilme – 2760

Sport und Fitness – 9327

Sport-Dokumentationen – 180

Sportdramen – 7243

Sportkomödien – 5286

Stummfilme – 53310

Teuflische Geschichten – 6998

Tiefsee-Horrorfilme – 45028

Tiergeschichten – 5507

Verrückte Filme – 1252

Wissenschafts- und Natur-Dokus – 2595

Wissenschafts- und Natur-Serien – 52780

Funktionieren die Codes? Ja, die Codes funktionieren im deutschen Netflix. Da die Plattform ihr Angebot stetig erweitert und verändert, kann es jedoch vorkommen, dass für einzelne Kategorien (noch) keine Inhalte angezeigt werden.

Mit den hier gezeigten Kategorien solltet ihr für jede Stimmung genau die richtigen Filme und Serien finden können. Wenn der ganz spezielle Vibe, den ihr auf Netflix sucht, Videospiel-Adaptionen sind, haben wir hier die passende Liste für euch:

