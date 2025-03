Netflix ist es wohl egal, ob ihr euer Abo kündigt: Die Mehrheit kehrt wieder zurück

Die Filme und Serien von Netflix bedienen sich an vielen Genres, und der Dienst arbeitet auch gerne mit bekannten Größen zusammen. So auch für ein kommendes Sci-Fi-Spektakel, der Avengers-Regisseure: In weniger als 2 Wochen erscheint der wohl teuerste Netflix-Film aller Zeiten – Das Sci-Fi-Spektakel kostete 320 Millionen Dollar und darf kein Flop werden

Das Angebot ist groß und selbst wenn man nur für eine Serie wieder-abonniert, bleibt man vielleicht an anderen Produktionen hängen, denn neben all dem alten Content gibt es ständig etwas Neues.

Auch die Variation ist wahrscheinlich auf keiner Platform so groß wie auf Netflix. Es gibt Reality-Formate, Dokumentation zu allerlei Themen und mittlerweile auch große Sport-Events wie Wrestling von WWE oder Box-Events, an denen man aber noch arbeiten muss. Die Produktionen kommen aus allen Ländern.

Will man neue Serien oder Filme von Netflix, dann muss man nicht lange warten. Fast wöchentlich erscheinen neue Produktionen von Netflix und das mit großen Stars wie zuletzt Robert De Niro mit der Serie Zero Day.

Serien wie Squid Game, Bridgerton , Wednesday oder Stranger Things werden wie große Events zelebriert, die auch groß auf Social-Media stattfinden. Amazon Prime hat das zwar auch, aber nur vereinzelt, mit Serien wie The Boys. Disney Plus hat viele Serien zu ihren großen Marken Marvel und Star Wars, aber dort werden viele Fans enttäuscht und es ist wohl schwieriger, neue Zuschauer mit Serien bestehender Universen zu gewinnen.

Das ist besser als der Durchschnitt der Streaming-Dienste. Der liegt bei nur 34 % in 6 Monaten und 45 % in einem Jahr. Die Statistiken sollen sich laut dem Business Insider auf den US-Markt beziehen und Millionen von Transaktionsdatensätzen einbezogen haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to