Die meistgeschaute Serie auf Netflix ist wie Knives Out im Ski-Urlaub, landet direkt auf Platz 1 Deutschland

Eine neue Krimi-Serie auf Netflix steht gerade weltweit auf Platz 2 der meistgeschauten Serien. Auch in Deutschland kommt sie gut an. Der Grund dafür könnte das Setting und das Produktionsland sein.

Um welche Serie geht es? The Åre Murders ist eine neue Serie, die am 6. Februar 2025 auf Netflix veröffentlicht wurde. Die Story basiert auf dem gleichnamigen Buch, das von Autorin Viveca Sten geschrieben wurde.

Hanna ist eine Polizistin aus Stockholm, die von ihrem Partner verlassen und von ihrem Job suspendiert wurde

Sie zieht in das Ferienhaus ihrer Schwester im schwedischen Ski-Ort Åre. Dort ist kurz vor Hannas Eintreffen eine junge Frau verschwunden.

Sie wird inoffiziell mit dem Fall beauftragt, da die örtliche Polizeistelle unterbesetzt ist. Sie wird die Partnerin von Daniel. Sie kämpfen damit, das Vertrauen des jeweils anderen zu gewinnen.

Da der Ski-Ort im tiefsten Schweden liegt, müssen die beiden Detektive zudem mit den rauen Witterungsverhältnissen kämpfen.

Die Serie geht in Richtung Crime, Drama und Mystery-Thriller. In diesem Genre sind vor allem die beiden Filme zu Knives Out bekannt, in dem Schauspieler Daniel Craig das bekannte Möder-Spiel Among Us zockt.

Die erste Staffel, die auf Netflix erhältlich ist, umfasst 5 Folgen mit je 35 bis 57 Minuten Laufzeit.

Im Trailer zur Serie könnt ihr euch davon überzeugen, dass Åre eigentlich ein traumhafter Ski-Urlaubsort wäre:

The Åre Murders mausert sich zur meistgeschauten Serie

Wie gut ist sie? Nur 5 Tage nach ihrem Release mausert sich die Krimi-Serie zur meistgesehenen Serie auf Netflix (via FlixPatrol). Sie steht weltweit auf Platz 2 der meistgesehenen Serien, in Deutschland landet sie sogar auf Platz 1.

Auf IMDb und Rotten Tomatoes kann sie allerdings nur durchschnittliche Wertungen einfahren. Bei 2.575 abgegebenen Reviews erreicht die Netflix-Serie eine 6,7/10 auf IMDb, auf der anderen Plattform sind es immerhin 73 von 100 %. Da bislang noch nicht viele Stimmen abgegeben wurden, könnte es sein, dass sie die Wertung noch ändern wird.

Was mögen die Zuschauer an ihr? Unter den Kommentaren auf YouTube gibt es einige Fans, die sich fragen, wieso die Menschen in Skandinavien im Krimi-Genre so gut seien. Auch die Schauspieler werden gelobt. Seid ihr also ein Fan von Murder Mystery, solltet ihr The Åre Murders eine Chance geben.

Das Genre von skandinavischen Krimi-Serien wird auch Nordic Crime oder Nordic Killing genannt. Wollt ihr mehr Filme aus dem Genre sehen, könnte euch diese Liste von MeinMMO weiterhelfen: 5 starke, nordische Krimiserien für einen düsteren Fernsehabend