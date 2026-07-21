Einer der beliebtesten Agenten kehrt nach 312 Folgen zu NCIS zurück

Navy CIS ist wohl eine der längsten TV-Serien aller Zeiten, die in 23 Jahren viele Fans sammeln konnte. Das liegt auch an den Agenten, die sich in die Herzen der Zuschauer ermittelt haben. Einer der beliebtesten kehrt jetzt zur Serie zurück.

Wer kehrt zurück? Anfang Juli wurde angekündigt, dass Michael Weatherly für die 24. Staffel von NCIS zurückkehren wird (Quelle: Deadline). Er ist Fans als Tony DiNozzo bekannt. Sein Debüt in der Serie NCIS feierte er in der ersten Folge der ersten Staffel im Jahr 2003.

Für 13 Staffeln gehörte er zum Main-Cast und ist auch einer der Fanlieblinge. Das liegt vor allem an seiner Beziehung zu Ziva David, gespielt von Cote de Pablo. Den beiden spendierte man auch eine eigene Serie, das endete aber nicht gut.

Den Trailer NCIS: Tony & Ziva seht ihr hier:

Video starten Tony und Ziva feiern ihre Rückkehr im neuen Spin-off zu NCIS Autoplay

Tony bekam sogar eine eigene Serie, der es nicht gut erging

Was passierte mit seiner eigenen Serie? Im September 2025 spendierte der Sender CBS den beiden Agenten eine eigene Serie. In NCIS : Tony & Ziva führte man die beiden Agenten wieder zusammen. Tony arbeitete in der Serie bei einer Sicherheitsfirma, aber aufgrund eines Anschlags mussten die beiden zusammen mit ihrer Tochter fliehen.

Obwohl die Serie bei Fans durchaus gut ankam, gab man im Dezember 2025 bekannt, dass NCIS : Tony & Ziva nach nur einer Staffel gecancelt wird (Quelle: Deadline).

Deadline fragte CBS im Zuge der Ankündigung zur 24. Staffel von NCIS, ob auch Cote de Pablo zurückkehren wird, oder ob man Ereignisse des Spin-offs nachträglich ändern wird. Dazu gab es aber keine Bestätigung.

Wann startet Staffel 24 von NCIS in Deutschland? In den USA soll die 24. Staffel im Herbst starten und regulär auf dem Sender CBS und auf Paramount+ laufen. Bisher ist unklar, wann die neue Staffel in Deutschland starten wird. Tony & Ziva erschien zwar zeitgleich mit dem US-Release auch in Deutschland, die 23. Staffel von NCIS erschien bei uns aber erst später, nach dem US-Start.

Wie steht ihr zu Navy CIS? Schaut ihr die Serie noch oder habt ihr schon länger nicht mehr reingeschaut? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. 24 Staffeln sind eine Hausnummer, aber welche sind eigentlich die besten? Wir haben es euch aufgelistet: Navy CIS ist eine der längsten Krimi-Serien der USA – Hier lest ihr die 5 besten Staffeln nach IMDb