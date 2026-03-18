Nach Hytale will das nächste Spiel mit Blöcken auf Steam überzeugen – Die Spieler fällen ein klares Urteil

Auf Steam ist mit Everwind ein neues Sandbox-RPG an den Start gegangen, das optisch an Minecraft und spielerisch an Hytale erinnert. Erste Reaktionen der Spieler sind überwiegend positiv.

Was ist Everwind? Es handelt sich um ein Spiel des Entwicklers Enjoy Studio S.A., das am 17. März 2026 in den Early Access gestartet ist.

Everwind versteht sich auf der Steam-Seite als „neue Variante des RPG- und Sandbox-Survival-Genres in Egoperspektive“. Sieht man sich den Trailer an, so entstehen vor allem aufgrund des Looks schnell Assoziationen zu Minecraft.

Die Welt besteht überwiegend aus Blöcken oder blockähnlichen Formen, weswegen der Vergleich nicht verwundert. Spielerisch unterscheidet sich Everwind hingegen von Minecraft und stellt Kämpfe, Erkundung und Technik in den Vordergrund.

Allein oder gemeinsam mit anderen Spielern lassen sich eigene Basen erbauen, fliegende Inseln mit einem Luftschiff entdecken, Gegner und Bosse besiegen und Loot einsammeln. Das führt zum nächsten Vergleich: Hytale.

Das Spiel, das erst gehypt, anschließend totgeglaubt und am Ende erfolgreich veröffentlich wurde, ist Everwind wohl am ähnlichsten. Und während Hytale selbst nicht auf Steam, sondern nur im eigenen Launcher zu finden ist, hat Everwind auf Valves Plattform nun seinen Einstand gefeiert.

Ein gelungener Mix mit leichten Schwächen

Wie verlief der Start des Early Access? Am 17. März ging es, wie schon vor Monaten von den Entwicklern angekündigt, auf Steam los. Everwind erreichte innerhalb der ersten 24 Stunden eine Spitze von 7.342 gleichzeitigen Spielern, Stand 18.03.2026, 19.00 Uhr (via steamdb.info).

Damit gehört der Titel nicht zu den großen Hits auf der Plattform und kann den 2,8 Millionen Spielern von Hytale bei weitem nicht das Wasser reichen, hat aber bereits eine sehr positive Bewertung erreicht. 336 Rezensionen wurden abgegeben und kommen auf einen Schnitt von 89 %.

Die überwiegend positiven Stimmen haben bereits mehrere Stunden in Everwind verbracht und teilen der Community ihre Eindrücke mit:

„Finde es sehr gut, gefällt mir besser als Hytale. Es ist abwechslungsreich und hat einen cozy Vibe, super zum Entspannen“, fasst Mr. Goosyou zusammen.

„Mega Spiel, schöne Open World im Style von Minecraft und Skyrim. Grafik ist auch super gut, alles läuft flüssig. Kann die Vollversion gar nicht erst abwarten“, schreibt Tobi.

„Der Entwickler hat sich im Grunde aus vielen verschiedenen Genres bedient und diese sehr gut in ein eigenes Spiel umgesetzt. Everwind bringt ein erfrischend neues Konzept auf den Markt, das gefällt und mächtig Spaß macht“, findet suechtitom.

„Dieses Spiel ist im Grunde genau das, wovon mein jugendliches Ich geträumt hat, als ich vor 15 Jahren zum ersten Mal Minecraft gespielt habe“, erzählt Skali.

Neben vielen begeisterten Reviews findet sich auf Steam derzeit auch Kritik. Sie betrifft vor allem den technischen Zustand, konkreter: die Performance. Der User BennySunzide berichtet, dass er mit einer GeForce RTX 4080 SUPER und einem Ryzen-7-7800X3D-Prozessor nur auf 28 FPS komme und das Spiel deshalb nicht empfehle.

Andere User schließen sich dieser Kritik an. Die Entwickler haben in den Kommentaren bereits auf die technischen Probleme reagiert. Sie empfehlen, die Treiber der Grafikkarten zu aktualisieren, da ein Setup wie jenes von BennySunzide das Spiel locker auf höchsten Einstellungen schaffen sollte.

Insgesamt ist die Stimmung aber sehr gut. Sowohl am technischen Zustand als auch an den Inhalten des Spiels generell wird in den nächsten Monaten noch gefeilt. Eine Roadmap kündigt mehrere Updates für 2026 an, die unter anderem neue Gegner, Waffen und Story ins Spiel bringen sollen.

Aktuell ist Everwind zum Start des Early Access um 10 % reduziert und kostet 22,49 €, anstatt 24,99 €. Das Angebot gilt noch bis zum 31. März. Werdet ihr Everwind eine Chance geben oder habt ihr vielleicht bereits reingeschaut? Falls ja, schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare. Bei Hytale kommt es immer wieder zu kuriosen Geschichten: Hytale frisst die Map eines Spielers auf, der Support überzeugt mit seiner Hilfe