„Ist das Spiel tot?“: Nach 3-monatiger Funkstille meldet sich ein Survival-Spiel auf Steam zurück, jetzt feiern Spieler ein beliebtes Feature

Spieler hielten ein Survival-Game auf Steam bereits für tot, doch nun melden sich dessen Entwickler zurück. Jetzt freuen sich Fans über ein neu angekündigtes Feature und die Tatsache, dass die Entwickler ihr Spiel noch nicht aufgegeben haben.

Was ist das für ein Spiel? Gemeint ist Nightingale. Das Survival-Spiel von Inflexion Games startete am 20. Februar 2024 in den Early-Access auf Epic und Steam. Diesen hat es – über ein Jahr später – immer noch nicht verlassen. Zuletzt fragten Spieler sogar, ob das Game bereits tot ist.

Hier seht ihr einen Trailer zum großen Update „Realms Rebuilt“:

Spieler hielten Nightingale bereits für tot

Warum machten sich Spieler Sorgen? Für gewöhnlich veröffentlichten die Entwickler monatliche Dev Bites auf YouTube. In diesem Videoformat sprechen sie über die aktuellen Updates zum Spiel. Doch in letzter Zeit fielen diese aus – das letzte dieser Videos erschien im März, also vor 3 Monaten. Auch auf dem eigenen Discord-Server wurde es seitens der Entwickler still.

„Ist das Spiel tot?“, fragte ProffE in den Diskussionen zu Nightingale auf Steam – das war am 27. Mai 2025. „Keine Updates, keine News?“ Während einige Spieler damit gerechnet haben, dass die Entwickler ihr Spiel verlassen haben, waren andere optimistischer:

Mr.Griffin schrieb: Das Spiel war bereits nach der Veröffentlichung des Offline-Modus am Sterben. […] Jetzt sieht es so aus, als hätten sie es komplett aufgegeben.

Mikey1339 war sich jedoch sicher: „Das Spiel ist nicht tot. Sie beheben Bugs und solchen Kram.“ Er rechnete aber auch nicht damit, dass das nächste Update bald kommt.

„Auch ich habe mir wegen der fehlenden Updates für dieses Spiel Sorgen gemacht. Es macht höllisch Spaß, ich liebe es – aber da es seit meinem Kauf […] kein Update mehr gab, frage ich mich langsam, ob ich ein totes Spiel gekauft habe“, schrieb Lusid.

Entwickler melden sich zurück, die Spieler feiern

Diese Sorgen stellen sich jetzt als unberechtigt heraus: Am 12. Juni haben sich die Entwickler doch noch mit einem neuen Video gemeldet. Darin kündigen sie unter anderem dedizierte Server an. Diese befänden sich schon lange in der Entwicklung und sollen bald kommen.

Das Video seht ihr übrigens hier:

Fans freuen sich darüber, dass die Entwickler noch an ihrem Spiel arbeiten – und auch über die neuen Server. So schreibt zhandroid520 unter dem Dev Bite auf YouTube: „Als Admin einer Gaming-Community freue ich mich auf die dedizierten Server! Danke für die Updates!“

Auch 1darkthought ist froh: „Freut mich riesig, von euch zu hören. Dedizierte Server sind großartig.“

ega7072 schließt sich der guten Laune an: „Finde es absolut großartig, dass ihr die dedizierten Server öffentlich zugänglich macht.“

Die Entwickler wollen sich im Sommer darauf fokussieren, „den richtigen Weg nach vorn zu finden“. Zwar sind die kürzlichen Reviews zum Spiel auf Steam „größtenteils positiv“ (74 %) gestiegen, insgesamt sind sie aber immer noch „ausgeglichen“ (67 %).

