Ein Spiel auf Steam schickt euch als kämpfender Handwerker in die Wüste – „Ich werde nie aufhören, Sandrock meinen Freunden zu empfehlen“

My Time at Sandrock befindet sich bereits als Early Access auf Steam. Jetzt wurde mit einem Trailer der volle Release des Spiels angekündigt. Den Trailer seht ihr hier auf MeinMMO.

My Time at Sandrock ist ein Abenteuer-RPG und ein Simulations-Spiel von dem Entwicklerstudio Pathea Games, welche ebenfalls My Time at Portia herausbrachten.

Das Spiel könnt ihr auf PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox spielen.

Zurzeit befindet sich das Spiel im Early Access auf Steam. Für den 02. November 2023 wurde jetzt allerdings der volle Release angekündigt.

Den passenden Trailer dazu haben wir hier für euch eingebaut:

Was euch erwartet: My Time at Sandrock spielt in einer postapokalyptischen Welt. Ihr befindet euch 330 Jahre nach dem Tag des Unheils , welcher den größten Teil der modernen Technologie zerstörte.

Euch verschlägt es nach einem Jobangebot in die wilde, aber robuste Wüstenstadt Sandrock. Dort geht ihr euer neuen Arbeit als Handwerker nach, um die Stadt und ihre Gemeinschaft wieder zu ihrem alten Glanz zu führen.

Folgende Features werden euch dabei versprochen:

Sammelt Ressourcen, um Maschinen zu bauen

Baut eure eigene Werkstatt aus

Erkundet die offene Wüsten-Welt und erforscht alte Ruinen

Baut Pflanzen an und erntet sie für leckere Gerichte

Interagiert mit NPCs innerhalb der Story und Nebenquests

Baut Beziehungen zu euren Nachbarn auf

Kämpft im Nah- und Fernkampf gegen Monster

Multiplayer bisher nur als Sandbox-Modus

Neben einer liebevollen Story, welche ihr im Einzelspieler-Modus durchlebt, bietet euch das Spiel auch einen Multiplayer-Modus. Dieser ist bis dato jedoch ein reiner Sandbox-Modus und hat hier und da noch ein paar kleineren Macken. Ob und wie sich der Multiplayer nach dem vollen Release ändern wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Wenn man sich die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube) anschaut, ist My Time at Portia definitiv einen Blick wert.

So schreibt zum Beispiel ToshiraMatsukaze, dass es ein wunderschönes Spiel ist und man nie aufhören würde es Freunden zu empfehlen, denn jeder sollte die Liebe erleben, die in das Spiel gesteckt wurde.

An anderer Stelle schreibt TwinrovaXD, dass man nie eine Person war, die solche Spiele mochte, aber My Time at Sandrock sei großartig und man habe die Story und das Gameplay einfach richtig genossen.

Habt ihr den Early Access von My Time at Sandrock bereits gespielt und freut euch jetzt auf den vollen Release? Oder könntet ihr auf ein weiteres Spiel dieser Reihe verzichten? Sagt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

Hier findet ihr eine Liste, auf die My Time at Sandrock es vermutlich auch schaffen könnte:

Mental Health: Diese Spiele helfen euch, wenn es euch nicht gut geht