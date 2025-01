Kleines Mädchen freut sich, dass ein Charakter aus My Hero Academia so aussieht wie sie, rührt damit den Mangaka und den Synchronsprecher

Die Superhelden aus dem Anime My Hero Academia besitzen individuelle Talente, auch Macken genannt. Ein kleines Mädchen hat jetzt einen der Charaktere entdeckt und eine große Gemeinsamkeit mit ihm festgestellt.

Was haben das Mädchen und der Charakter gemeinsam? In einem Laden entdeckt ein kleines Mädchen ein Plüschtier zum Anime My Hero Academia. Das Kuscheltier zum Charakter Shoto Todoroki hat es ihr besonders angetan, denn er hat genauso wie das Mädchen ein Mal im Gesicht.

Die Kleine, die im TikTok-Video der Mutter lastflashqueen zu sehen ist, hat seit ihrer Geburt ein riesiges Muttermal über der rechten Gesichtshälfte. Deshalb freut sie sich, dass es noch jemanden gibt, der dieses äußerliche Merkmal mit ihr teilt.

Was man der Kleinen allerdings besser nicht sagen sollte: Shotos Gesichtsmal hat er gar nicht von Geburt an. Es ist eine Brandnarbe, die ihm seine eigene Mutter zugefügt hat, als sie ihm heißes Wasser ins Gesicht kippte.

Doch so oder so ist es süß, wie sich das kleine Mädchen freut, endlich jemanden gefunden zu haben, der „zu ihr passt“.

Mangaka und Synchronsprecher werden auf das Mädchen aufmerksam

Was haben der Mangaka und der Synchronsprecher damit zu tun? Yuki Kaji, der japanische Originalsprecher von Shoto, meldet sich auf X zu dem Video des kleinen Mädchens zurück. Er schreibt, dass Kohei Horikoshi, der Mangaka von My Hero Academia, ihm das Video des Mädchens zeigte.

Er schreibt aus der Sicht des Charakters und sagt, dass er eine schwere Vergangenheit gehabt habe. Doch diese Vergangenheit hätte immer noch das Potenzial, jemanden zu retten. Es gäbe eine Art Held, die nur Shoto sein könne.

Damit meint er, dass die traurige Geschichte von Shotos Brandmal anderen Personen das Leben leichter machen und sie erheitern kann. Mit dem lächelnden Smiley am Ende seiner Nachricht zeigt er, wie sehr er sich für das Mädchen freut.

Warum ist Shotos Vergangenheit so traurig? Shoto wurde die Brandnarbe nur verpasst, weil seine Mutter wütend über seinen Vater Enji war. Shoto wurde nämlich mit zwei Haarfarben geboren, die sich in zwei Hälften aufteilen. Die eine Hälfte hat Ähnlichkeiten zu seinem Vater, die andere zu seiner Mutter.

Doch da der Vater so darauf bedacht war, Shoto zum stärksten Helden zu drillen, stritten sich er und seine Mutter oft. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Mutter, die dadurch mentale Schäden erlitt.

Das führte dazu, dass sie Enji so sehr hasste, dass sie dessen Seite an Shoto verbrühte. Der Junge musste in seiner Vergangenheit also viel durchmachen, doch gerade seine Narbe konnte dem kleinen Mädchen viel Freude bringen.

Im letzten Jahr beendete Horikoshi die Geschichte rund um My Hero Academia.