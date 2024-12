„Ich habe meine Mutter Baldur’s Gate 3 spielen lassen“ – Jetzt lässt sie dafür alles stehen und will es sogar kaufen

Taron Edgerton spielt einen Sicherheitsmann am Flughafen, der unbekannte Kopfhörer findet. Er legt sie an und ein mysteriöser Mann zwingt ihn, ein Paket durchzuschleusen.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Sie schien so vertieft in das Geschehen des Spiels zu sein, dass sogar das Essen, das sie auf dem Herd vorbereitet hatte, zweitrangig wurde.

Konnte Baldur’s Gate 3 überzeugen? Offenbar schien sie immer mehr Gefallen an dem Spiel zu finden. Laut des Verfassers begann die Mutter alles zu looten, was nicht Niet- und Nagelfest war, auch wenn sie gar nicht wusste, was sie genau einsammeln und wie oder ob es überhaupt einzusetzen sei.

Spieler trauern um einen Begleiter in Baldur’s Gate 3, weil er jetzt nie so gut wird, wie er sein könnte

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to