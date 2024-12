Die Mutter vom „Baldur’s Gate 3“-Chef fragt: Warum gibst du denn deinen Preis zurück?

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

„In jedem Land, egal wie alt du bist, egal wie angesehen du in deiner Arbeit bist, da besteht die gute Chance, dass du mit einer liebenden Familie gesegnet bist, die über eine Mutter verfügt, die extrem stolz auf dich ist und trotzdem kaum versteht, was zur Hölle ihr Kind eigentlich tut.“

So reagiert die Community: Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 amüsiert man sich darüber offenbar köstlich. Am meisten Zustimmung bekommt der Kommentar von thatHecklerOverThere:

War das wirklich so? Nein. Bei den Preisen des Game Awards handelt es sich nicht um „Wanderpokale“, die jedes Jahr weitergegeben werden. Die Mutter von Vincke hat wohl nur die Zusammenhänge nicht völlig verstanden, in denen die Game Awards stattfinden und die Rolle, die ihr Sohn darin eingenommen hat.

Doch dem Anschein nach haben nicht alle Zuschauer – oder zumindest eine Zuschauerin – so ganz verstanden, was Vincke da eigentlich getan hat. Denn der verriet auf X im Anschluss, dass seine Mutter ihn gefragt habe: „Warum hast du denn deinen Preis abgegeben?“

Was ist vorgefallen? Bei den Game Awards 2024 hatte Swen Vincke das Vergnügen, das „Game of the Year“ als Laudator bekannt zu geben. Dabei hielt er nicht nur eine Rede, die viel diskutiert wurde , sondern kürte im Anschluss auch das Spiel Astrobot als Gewinner. Vincke durfte das machen, weil sein Spiel (und das seines Teams) „Baldur’s Gate 3“ im Vorjahr gewonnen hatte.

