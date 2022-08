Multiplayer-Spiele, die ihr unbedingt auf der gamescom 2022 besuchen solltet

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wo findet ihr die Multiplayer-Spiele? Die Spiele auf der gamescom findet ihr in den hellblauen Bereichen des Hallenplans und damit in den Gebäuden 7 bis 10. Hier befinden sich bei den ganzen Ständen, Cosplays und Entertainment auch zahlreiche Multiplayer-Titel, die ihr euch anschauen könnt.

Wann findet die gamescom 2022 statt? Am 24. August 2022 beginnt die Messe in Köln zunächst nur für Fachbesucher, Medien und Creators. Dann, vom 25. August bis zum 28. August, ist die gamescom für alle Besucher geöffnet.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

In wenigen Tagen öffnet die gamescom 2022 die Pforten und Gamer können nun endlich wieder live ein vielfältiges Programm an Ausstellern, Events und Spielen erleben. Wir von MeinMMO haben für euch aufgelistet, welche Multiplayer-Spiele vor Ort sein werden.

