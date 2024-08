MrBeast, der Goldjunge von YouTube, reagiert endlich auf den Skandal, der seine glorreiche Karriere zerstört

Jimmy „MrBeast“ Donaldson ist der erfolgreichste YouTuber der Welt. Aber er hat gerade die wohl schwerste Phase seiner Karriere. Während er öffentlich zu versuchen scheint, die Situation auszusitzen, reagiert er intern auf die vielen Probleme.

Welcher Skandal gefährdet seine Karriere? Die Karriere von MrBeast ist seit etwa einem Monat unter einem Dauerfeuer. Es scheint, als komme da immer mehr nach, seit der Damm mal gebrochen ist:

Am 21. Juli wurden Vorwürfe gegen ein wichtiges Mitglied aus der Crew von MrBeast, Ava Kris Tyson, erhoben: Tyson soll unter anderem unangemessene Nachrichten an Minderjährige geschickt haben (via sportskeeda).

Am 24. Juli kamen Vorwürfe gegen MrBeast selbst auf, der soll ein Betrüger sein, Videos und Events manipuliert haben und Autogrammkarten herausgegeben haben, die er selbst gar nicht unterschrieben hat.

Am 8. August wurden weitere Vorwürfe laut, MrBeast habe registrierte Sexualstraftäter beschäftigt, die er später entlassen musste. Zudem habe er Skandale und Fehlverhalten vertuscht (via gamestar).

Heftige Kritik an MrBeast, weil er den Skandal auszusitzen scheint

Wie geht MrBeast in der Öffentlichkeit darum? Im Prinzip gar nicht. Von MrBeast gibt es kein Statement.

Auf YouTube schien er einfach weiterzumachen. Er ließ unter seinem neuen Video vom 3. August offenbar tausende negative Kommentare löschen, die ihn zu einer Stellungnahme drängen wollten, wie der YouTuber Asmongold in einem Selbst-Experiment bestätigen konnte.

Internes Memo von MrBeast an die Mitarbeiter wird bekannt:

Was macht er intern? Wie durch einen Bericht bekannt wurde, hat MrBeast am Mittwoch an seine Mitarbeiter ein internes Memo versendet, um zu erklären, was man nun tut (via yahoo):

Als Ihr Vorgesetzter übernehme ich Verantwortung und verpflichte mich, meinen Führungsstil zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ich bin mir bewusst, dass ich auch eine Kultur schaffen muss, in der sich alle unsere Mitarbeiter sicher fühlen und ihre beste Arbeit leisten können.

Es soll nun eine „vollständige Bewertung“ all seiner Aktivitäten eingeleitet werden. Geplant ist zudem:

Es soll ein neuer Chef für die Personalabteilung eingestellt werden.

Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, sich anonym über Miss-Stände zu beschweren.

Alle Angestellten sollen ein verpflichtendes Training im Bereich „Sicherheit, sexuelle Belästigung, LGBTQ, Vielfalt, Sensibilitätstraining und Verhalten am Arbeitsplatz“ erhalten.

Es soll untersucht werden, ob Teilnehmer an seiner neuen Game Show falsch behandelt wurden.

Zudem hat MrBeast eine Anwaltskanzlei engagiert, um das Verhalten von Ava Kris Tyson zu untersuchen.

Dieses Memo ging am Mittwoch an die Angestellten raus, wie Yahoo berichtet. Ein Sprecher von MrBeast bestätigte die Echtheit dieses Memos.

Trotz Skandal bleibt MrBeast wohl erfolgreich

Der Sprecher legt aber nahe, dass die Anschuldigungen gegen MrBeast wohl keinen großen Einfluss auf dessen Erfolg haben. Dessen neustes Video vom 3. August, das mit den vielen schlimmen Kommentaren, sei das zweiterfolgreichste Video des Kanals gewesen, das es geschafft hat, in kürzester Zeit 100 Millionen Views zu erzielen.

