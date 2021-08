Fußballtrainer José Mourinho nennt Fortnite einen „Albtraum“ und „Sch**ß“

Der deutsche Fußball-Star Mesut Özil ist selbst ein recht passabler Spieler in Fortnite, so wie einige seiner Kollegen.

So wird das diskutiert : Der Kommentar von Mourinho scheint einige Fußball-Fans anzuziehen, die wenig von Fortnite halten (via twitter.com ):

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagt Mourinho zu Fortnite: In einem Twitter-Post spricht die Trainerlegende über verschiedene Dinge und sagt das erste, was ihn zu solchen Buzzwords wie Instagram oder Rom in den Sinn kommt.

Insert

You are going to send email to