Fans arbeiten seit über 23 Jahren an einer Erweiterung zu TES: Morrowind, befürchten, Bethesda könnte das legendäre Rollenspiel ruinieren

Für Fans von The Elder Scrolls ist Morrowind ein besonderer Titel. Die Atmosphäre, die Story, die Musik, für viele stimmt einfach die gesamtheit des Spiels. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Fans sich für das Spiel zusammenschlossen, um eine der größten Mods überhaupt herauszubringen: Tamriel Rebuilt. Nun befürchten aber diese Entwickler, dass Bethesda ihr Lieblingsspiel ruinieren könnte.

Was ist Tamriel Rebuilt? 2001 gründeten Fans das Projekt „Tamriel Rebuilt“. Es handelt sich dabei um eine Mod, die Morrowind erweitern sollte. Es geht hier aber nicht um eine kleine Mod, sondern eine große Überarbeitung des Spiels.

Unzählige Areale, die sich laut Lore um Vvardenfell befinden, werden seit vielen Jahren ergänzt. Dazu gibt es neue Quests sowie NPCs und Orte, die Fans erkunden können. Schon seit 23 Jahren arbeiten die Modder an dem Projekt und denken gar nicht daran, aufzuhören, das Universum rund um ihr Lieblingsspiel zu erweitern.

Durch das Remaster von Oblivion gab es jetzt aber Unsicherheiten seitens der Modder. Morrowind gehört zu den ikonischen Titeln von TES, warum gibt es dafür noch keinen Remaster? Für einige der Modder ist klar, Bethesda sollte darauf verzichten.

„Eine Modernisierung von Morrowind würde das Spiel völlig ruinieren“

Was sagen die Modder zu einem Morrowind-Remaster? PCGamer hat ein Interview mit den Entwicklern von Tamriel Rebuilt geführt. Bei ihnen kommt die Idee eines Morrorwind-Remasters gar nicht gut an. Für sie ist Morrowind ein Titel mit Magie und das in seiner originalen Form, ohne schicke Grafik.

Einer der Modder, Cicero, meint: „Ich freue mich immer, wenn Todd [Howard] sagt, dass er kein Morrowind-Remaster will, denn das würde nur alles durcheinander bringen … Morrowind zu modernisieren, würde das Spiel nur komplett ruinieren.“

Grumbling Vomit, ein Entwickler, der verschiedene Kreaturen animiert, führt zudem aus: „Ich weiß, dass ich voreingenommen bin, aber ich hätte lieber ein fertiges TR [Tamriel Rebuilt] als Morrowind, aber mit schöneren Pixeln“.

Warum könnte ein Remaster problematisch sein? Die Stimmung im Team von Tamriel Rebuilt ist verständlich, vor allem wenn man ein langjähriger Fan eines Titels ist und seit über 24 Jahren an der Erweiterung dessen arbeitet. Für sie ist Morrowind eine Leidenschaft, die nicht mit schöner Grafik repliziert werden kann.

Mit über 201.000 Fans auf Reddit besitzt das Spiel zudem eine große, nostalgische Fan-Gemeinde, die sich über das Game austauscht, obwohl es schon über 23 Jahre alt ist. Die Grafik spielt dabei keine Rolle.

Auch wenn ein Grafik-Update viele neue Spieler ansprechen würde, so könnte es nicht die Magie einfangen, die Morrowind 2002 verströmte. Möglich wäre also ein Remaster, das dem Titel nicht gerecht werden würde – und das könnte viele Fans enttäuschen.

Bislang gibt es aber keine Details zu einem Morrowind-Remaster. Fans können sich also zurücklehnen und auf weitere Updates von Tamriel Rebuilt warten. Das Projekt soll noch über viele Jahre erweitert werden und womöglich 2035 enden. Wenn ihr ein moderneres The Elder Scrolls zocken wollt, dann könnt ihr in dem MMORPG ESO vorbeischauen: MMORPG zu Elder Scrolls möchte seine riesigen PvP-Schlachten wiederbeleben, träumt von Kämpfen mit 900 Spielern