Der Trailer zur neuen Netflix-Serie Monsters zeigt, wie gut One Piece aussehen könnte

Rund eine Woche vor der Veröffentlichung hat Netflix endlich einen ersten Trailer zum Anime Monsters 103 Mercies Dragon Damnation veröffentlicht. Darin sehen wir die Charaktere erstmals in bewegten Bildern. Actionreiche Kampfszenen sind ebenfalls im Video enthalten.

Was ist im Trailer zu sehen?

Zu Beginn sehen wir den Samurai Ryuma, der in One Piece als Zombiegeneral auftaucht und sich als Vorfahre von Zorro entpuppt.

Cyrano (im Trailer Shirano) ist ein hervorragender Schwertkämpfer und ist mit der jungen Frau Flare durch ein trauriges Ereignis verbunden.

Der Bösewicht D.R. fällt durch sein clownartiges Gesicht auf. Er hat ein Drachenhorn gestohlen.

Zum Ende des Trailers ist ein Teaser zum Kampf gegen den Drachen zu sehen. Die Szenen wirken rasant und versprechen einen actionreichen Kampf.

Im Trailer hören wir zudem erstmals die Stimmen von Ryuma, Cyrano, D.R. und Flare. In der japanischen Synchronisation könnte euch Ryuma als Reiner Braun aus Attack on Titan bekannt vorkommen. Flare haben wir schon als Mitsuri in der 3. Staffel von Demon Slayer gehört.

Unter dem Tweet von newworldartur, einem bekannten Analysten zu One Piece, regen sich Fans darüber auf, dass der Animationsstil viel besser sei als in One Piece. Sie ärgern sich, dass der Piraten-Anime bei Toei Animation feststecken würde. Allerdings gibt es Gegenstimmen, dass One Piece momentan nie schöner gewesen sei.

Den Trailer zu Monsters 103 Mercies Dragon Damnation könnt ihr euch hier ansehen:

Monsters zeigt in 25 Minuten die Vorgeschichte von Zorros Vorfahren

Wieso sollte ich als Fan von One Piece die Serie schauen? Monsters ist offiziell ein Teil der Geschichte von One Piece. Im Anime haben die Strohhüte Wano Kuni mittlerweile verlassen, doch für Monsters kehrt die Geschichte wieder in das Land der Samurai und Ninjas zurück – nur eben viele Jahre vor den Erlebnissen von One Piece.

Der Protagonist der 25-minütigen Folge taucht sogar in One Piece auf. 23 Jahre vor den Ereignissen von One Piece stiehlt Gecko Moria den Leichnam des Samurai aus seinem Grab und belebt ihn als Untoten wieder. Auf der Thriller Bark begegnet Zorro dann dem Zombiegeneral namens Ryuma, bei dem es sich um ebenjenen Protagonisten aus Monsters handelt.

Ursprünglich wurde der Manga als One-Shot im Jahr 1994 von Eiichiro Oda geschrieben. Zu der Zeit war der Mangaka gerade einmal 19 Jahre alt. Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen Monsters und One Piece, beispielsweise das Schwert Shisui oder der Name des Animes, der ebenfalls der Name einer Attacke von Zorro ist.

Solltet ihr nach den 25 Minuten immer noch das Bedürfnis haben, einen Anime mit Monstern zu schauen, müsst ihr euch noch einige Monate gedulden: Neuer Anime könnte Jujutsu Kaisen und Demon Slayer in 2024 mit seinen gigantischen Monstern Konkurrenz machen