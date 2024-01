One Piece: Eine besondere Folge erzählt die Geschichte von Zorros Vorfahren – Erscheint diesen Monat auf Netflix

Fans von One Piece sollten sich diese Episode nicht entgehen lassen. In wenigen Wochen erscheint nämlich Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation (im Original: Monsters: Ippyakusanjo Hiryu Jigoku) auf Netflix. Ihr müsst euch nicht auf lange Bingewatch-Nächte einstellen, denn die „Serie“ umfasst nur eine Folge.

Wann startet die Episode? Monsters ist ab dem 21. Januar 2024 exklusiv auf Netflix zu finden (via Twitter). Es wird nur eine Folge geben, die 25 Minuten lang sein soll.

Auf dem deutschen Netflix-Account ist das Datum noch nicht zu finden, doch in anderen Ländern ist das Datum bereits auf der Plattform zu sehen. Wir gehen bei einem weltweiten Release davon aus, dass das Datum auch für Deutschland zutreffen wird.

Die Geschichte basiert auf einem Manga aus dem Jahr 1994 von Eiichiro Oda, der auch der Schöpfer von One Piece ist. Beide Animes hängen von der Geschichte her zusammen. Den Monsters-Protagonist Ryuma Shimotsuki dürften vielen Fans in One Piece als Zombiegeneral auf der Thriller Bark kennen.

In einem kurzen Teaser-Trailer sehen wir, gegen welches Monster Ryuma antreten muss:

Monsters spielt viele Jahre vor One Piece

Worum geht es in Monsters?

Eiichiro Oda hat den Manga 1994 als Kurzgeschichte veröffentlicht, schon 3 Jahre später veröffentlichte er One Piece.

Darin geht es um den Samurai Ryuma Shimotsuki, der einer Verbrecherorganisation auf die Schliche kommt. Sie hat ein wertvolles Drachenhorn gestohlen, mit dem die fliegenden Wesen gerufen werden können.

Er bekommt es im Laufe der Geschichte mit einem echten Drachen zu tun. Der Drache droht nämlich, ein ganzes Dorf zu zerstören. Ryuma versucht sich daran, das mächtige Wesen daran zu hindern.

Der Manga ist Teil der Geschichte von One Piece, wie Oda in der SBS-Ausgabe 47 verriet. Der Protagonist hat nämlich einen Auftritt bei den Strohhutpiraten.

Für die Animationen der Episode zeichnet sich das Studio E&H production verantwortlich. Als Director wird Sunghoo Park eingesetzt, der unter anderem an den actionreichen Szenen in Jujutsu Kaisen mitgewirkt hat.

Wieso sollten Fans den Anime nicht verpassen? Monsters ist Teil der offiziellen Geschichte von One Piece. Protagonist Ryuma Shimotsuki ist ein Vorfahre von Lorenor Zorro, wie Oda in der 105. Ausgabe des SBS verrät. Da Ryuma auch im Anime und Manga von One Piece auftaucht, hängen die beiden Geschichten unmittelbar zusammen.

Der Anime spielt in Wano Kuni, dem Land der Ninjas und Samurai. Die Strohhutbande hat gerade erst Segel gesetzt und Kurs auf Egghead Island genommen. Doch zuvor haben wir sie mehrere reale Jahre auf der Insel begleiten dürfen, auf der Ruffy sein Gear 5 entwickelt hat.

Es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten wie den Drachen, das Schwert Shisui und den Namen des Animes, der ebenfalls der Name einer Attacke von Zorro ist. Wer nicht unbedingt auf Drachen steht, könnte mit folgendem Anime seine Freude haben: Neuer Anime könnte Jujutsu Kaisen und Demon Slayer in 2024 mit seinen gigantischen Monstern Konkurrenz machen