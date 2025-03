Eine unterschätzte Waffe lässt euch in Monster Hunter Wilds Wunden zweimal öffnen und kaum einer weiß es 

Das neue Wundensystem in Monster Hunter Wilds bringt für alle Waffen auch neue Angriffe und Mechaniken mit sich. Eine Waffe scheint davon besonders zu profitieren, was sie zu einer der derzeit mächtigsten Waffen macht.

Um welche Waffe geht es? Schild und Schwert.

In den meisten Tier Lists befindet sich der Waffentyp derzeit zwar im Mittelfeld, so auch eigentlich in unserer Tier List im B-Tier.

Bei unseren Jagdsessions ist unserer Redaktion allerdings eine Besonderheit aufgefallen, die an vielen vermutlich vorbeigegangen ist und die die Waffenkombi deutlich mächtiger macht und somit höchstwahrscheinlich sogar ins Top-Tier befördert.

Mit einer Besonderheit ins Top-Tier?

Auf meiner Jagd mit einem Kumpel fiel mir etwas Seltsames auf. Da ich sonst vorrangig Doppelklingen spiele, wollte ich an diesem Wochenende mit einem Freund gemeinsam mit Schwert und Schild losziehen und ihn bei der Story begleiten. Ich hatte zwar zuvor schon andere Waffen in Wilds gespielt, Schwert und Schild sind bisher aber auf der Strecke geblieben.

So zogen wir also zu zweit los und ich zeigte meinem Koop-Partner, wie man das neue Wundensystem in Kombination mit dem Fokusmodus nutzt. Und dabei fiel uns eine Besonderheit auf, die ich zuvor bei keiner anderen Waffe entdeckt hatte.

Welche Besonderheit haben Schwert und Schild? Uns fiel auf, dass:

Der Waffentyp Schild und Schwert an derselben Stelle eine Wunde ein weiteres Mal öffnen und maximieren kann. Mit Schild und Schwert bewaffnet, auch mehrere Spieler eine Wunde gleichzeitig durch einen Fokusangriff brechen und maximieren können. Dadurch lässt sich mit nur einer Wunde doppelt erhöhter Schaden verursachen.

Wir konnten innerhalb der Redaktion verifizieren, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Phänomen handelt, sondern auch andere im Team die Wunden mit Schwert und Schild nochmal öffnen konnten. Das scheint sich tatsächlich auf diese Waffen zu beschränken.

Wie funktioniert das mit den Wunden genau? Mit dem neuen Wundensystem können an verschiedenen Körperstellen der Monster durch wiederholte Treffer Wunden geschlagen und maximiert werden, was erhöhten Schaden verursacht und Monstermaterialien bringt. Mit dem Fokusmodus können brechbare Wunden optisch hervorgehoben und mit einem speziellen Fokusangriff der Waffe maximiert werden.

Wunden können in Monster Hunter Wilds grundsätzlich nur einmal geöffnet werden und sind danach „verbraucht“ – es sei denn, es handelt sich dabei um Schwachstellen, die für spezifische Mechaniken wichtig sind, wie etwa die Hörner von Rey Dau nach seinem Blitzangriff. An diesen Schwachstellen können mit einem Fokusangriff Wunden mehrfach maximiert werden.

Da das erneute Öffnen der Wunden nur bei Schwert und Schild zu klappen scheint, könnte es sich hier allerdings auch um einen Bug handeln.

Denn diese Besonderheit würde Schwert und Schild direkt an die Spitze der Waffen-Tier-List treiben. Der Schaden, der dadurch entsteht, ist enorm.

Die Kombi aus Fokusmodus und neuem Wundensystem bringt frischen Wind und einen neuen Flow in die Jagden. Neben dem Hervorheben und Brechen von Wunden bringt der Fokusmodus auch noch andere Vorteile mit sich, die ihn für einige Spieler zur absoluten Pflicht machen: Optionales Feature in Monster Hunter Wilds macht Kämpfe leichter, gilt für Spieler jetzt schon als Pflicht