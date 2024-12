Monster Hunter Wilds bringt Feature für Camps und Reittiere, auf das alle gewartet haben

Die neuen Reittiere, die Saikriis, sind seit der Beta zu Monster Hunter Wilds vielen Fans ans Herz gewachsen. Schon bald wurden Stimmen laut, die sich wünschten, sie könnten ihr Reittier so anpassen, wie es ihnen gefällt. Genau dieses Feature wurde jetzt in der Preview bestätigt. Die Fans wissen auch schon genau, was sie damit anstellen wollen.

Was kann man anpassen? Bisher konnte man vor allem den eigenen Charakter und seinen Palico nach Belieben individualisieren. In Monster Hunter Rise war es zudem möglich, sein Reittier in ähnlicher Form anzupassen und zu erstellen. Und genau das wird auch in Monster Hunter Wilds möglich sein, wie in der Preview-Version in Japan bestätigt wurde.

So könnt ihr folgende Dinge an eurem Saikrii (engl. Seikret) anpassen:

Hautfarbe

Farbe der inneren Federn

Farbe der äußeren Federn

Musterbreite

Musterfarbe

Muster-Deckkraft

Augenfarbe (jeweils auch rechts und links einzeln)

Dekoration-Typ

Anhängerart

Name

Ebenso wird es möglich sein, die eigenen Camps, die ihr in der Welt aufstellen könnt, so zu gestalten, wie es euch gefällt. Dabei könnt ihr euch in Sachen Design, Farben und Möbel austoben. Eine Möglichkeit, die viele Fans zwar nicht unbedingt auf dem Schirm hatten, sich aber dennoch darüber freuen.

Hier könnt ihr euch 20 Minuten Gameplay aus der Preview-Version anschauen:

„Das stand nicht mal auf meiner Liste der Dinge, auf die ich mich freue“

Welche Pläne hat die Community? Auf Reddit und x.com tummeln sich viele Spieler, die ganz aus dem Häuschen sind und sich über die dadurch gegebenen Möglichkeiten austauschen. Viele von ihnen berichten gerade über die Anpassungsmöglichkeiten der Camps, dass sie darüber noch gar nicht nachgedacht hatten und sich nun auf die ganzen farbenfrohen Zelte freuen (via reddit.com).

So schreibt User Grotwurks unter einem Post auf x.com: „Das stand nicht mal auf meiner Liste der Dinge, auf die ich mich freue… Nun… Wie konnte ich nicht daran denken!“

Der Editor für euer individuelles Reittier

Gerade für die Anpassungen der Saikriis scheinen die Fans auf Reddit genaue Vorstellungen zu haben. So sehen viele schon einen Haufen Saikriis im Chocobo-Style (ihr wisst schon, diese gelben Vögel aus Final Fantasy) durch den Karminwald sausen. Oder als Yoshi – natürlich nur mit einem dazu passenden Jäger im Mario- oder Luigi-Style. Manche haben aber auch andere Ideen und Pläne:

Lich180 fragt sich (via Reddit): „Kann ich einen fluoreszierenden Horror erschaffen, der die Netzhaut aller verbrennt?“

Ubeube_Purple21 freut sich (via Reddit): „Ich kann meinen endlich nach meinem Vogel modellieren.“

Purple-Teach8783 kommentiert (via Reddit): „Ich werde mir unbedingt einen mit Elsterthema erschaffen! Aaaaaah!“

Auf x.com finden sich sehr ähnliche Ideen und viele Fans kommentieren damit, dass sie ihre eigenen Vögel versuchen umzusetzen.

Nicht ganz so viel Liebe wie die süßen Saikriis bekam zuletzt ein anderes Monster. Ganz im Gegenteil scheinen viele Fans das Monster eher „eklig“ zu finden. Das kann MeinMMO Chefredakteurin Leya absolut nicht nachvollziehen und ruft dazu auf, dem Monster und seinem Design mehr Liebe zu schenken: Weil ihr gemein zum Rompopolo in Monster Hunter Wilds wart, hat das seine Designerin traurig gemacht und das ist nicht okay