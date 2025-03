In Borderlands 4 könnt ihr überall hinreisen, was ihr im Spiel sehen könnt – sogar zum Mond?

Neben Rüstkugeln gibt es aber auch Artian-Waffen, die ihr mit Erzen aufwerten könnt. Dadurch werden sie stärker und bekommen neue Effekte spendiert, die sie noch mächtiger machen. Einen detaillierten Guide zu den Artian-Waffen findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: So stellt ihr Artian-Waffen her und verstärkt sie

Monster Hunter Wilds: Rüstkugeln farmen – So geht es am schnellsten

Damit spart ihr vor allem Zeit. Rotiert aber auch gerne die gejagten Monster durch, anstatt jedes Mal dieselben zu erfarmen. Das kann sonst auf Dauer schnell langweilig werden. Solltet ihr auch an andere Materialien interessiert sein wie Dekos oder Artian-Bauteile, so solltet ihr die Art der Monster berücksichtigen:

So farmt ihr schnell Rüstkugeln: Um schnell an Rüstkugeln zu gelangen, könnt ihr einfach Materialien von Monstern nehmen und sie in Azuz von Roqul einschmelzen lassen. Je nach Seltenheit des Materials erhaltet ihr mehr Punkte für das Einschmelzen und somit auch mehr Rüstkugeln.

