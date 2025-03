Mit der neuen Event Quest in Monster Hunter Wilds könnt ihr schnell und einfach eure Rüstung aufwerten

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Und die benötigt man auch, will man eine oder mehrere Rüstungen verbessern. Denn für die Upgrades sind nicht nur einzelne, sondern eine ganze Menge Kugeln nötig – selbst, wenn sie so hochwertig sind. Zusätzlich sind Rüstkugeln bei anderen Jagden eher zufällige Beute, hier bekommt ihr sie gesichert. Die Chance solltet ihr also nutzen.

Was muss man für die Quest machen? Um an die Rüstkugeln zu gelangen, müsst ihr lediglich einen gehärteten Chatacabra jagen. Ob ihr ihn dafür fangt oder erlegt, bleibt euch überlassen.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Die Jagd liegt bei einem Schwierigkeitsgrad von 5-★ und für ihren Abschluss erhaltet ihr mehrere Rüstkugeln III und IV, die ihr im Anschluss direkt an der Schmiede in Upgrades investieren könnt.

