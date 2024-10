Ihr könnt das kommende ARPG Monster Hunter Wilds bald kostenlos testen – und euch dabei sogar eine Belohnung sichern

Wer an der kostenlosen Beta zum kommenden Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds teilnimmt, kann sich eine schicke Belohnung für das fertige Spiel sichern.

Monster Hunter Wilds ist ein Action-RPG und der neueste Ableger der Monster-Hunter-Reihe. Das Spiel erscheint am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam. Zuvor wird es eine kostenlose Beta geben.

Die Open Beta belohnt euch nicht nur mit einem ersten persönlichen Einblick in das neue Spiel. Dazu gibt es eine besondere Dekoration, die ihr später auch in das Spiel mitnehmen könnt. Euer Spielfortschritt wird allerdings nicht übertragen. Alle Details zur Open Beta von Monster Hunter Wilds erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was für eine Belohnung bekomme ich? Spieler der Open Beta bekommen einen Bonus-Anhänger geschenkt. Das haben die Entwickler in einem Post auf X bekannt gegeben.

Bei dem Anhänger handelt es sich um eine süße Plüschkatze, die ihr sowohl an eurer Waffe als auch an eurem Saikrii befestigen könnt, dem neuen Reittier in Monster Hunter Wilds.

Hier seht ihr ein kurzes Video zu dem Anhänger:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der Anhänger scheint bei den Nutzern gut anzukommen. Eine Nutzerin kann davon gar nicht genug bekommen und kommentiert:

Ich will ihn meiner Waffe, meinem Saikrii, meiner Campingausrüstung, der Schüssel für mein Essen, allen Pfeilen oder Munition, die ich benutze, klatscht den Süßen einfach auf alles drauf. @kitty_bit_games auf X

Wann läuft die Open Beta? Die offene Beta startet am Freitag, den 1. November 2024 um 5:00 Uhr und läuft bis Montag, den 4. November um 4:00 Uhr. In dem Zeitraum können alle Spieler auf PS5, Xbox und Steam teilnehmen. Ihr müsst Monster Hunter Wilds nicht vorbestellen, um in die offene Beta zu kommen.

Für PS5-Spieler, die eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus besitzen, gibt es eine Besonderheit. Denn die dürfen schon ein paar Tage früher teilnehmen: Sie können bereits am 29. Oktober um 5:00 Uhr loslegen und bis zum 31. Oktober um 5:00 Uhr spielen.

Wie findet ihr die Belohnung? Plant ihr, an der Open Beta teilzunehmen? Schreibt uns beides gerne in die Kommentare. Wollt ihr mit Freunden auf anderen Plattformen auf Monsterjagd gehen oder wissen, ob ihr euren Fortschritt vom PC auf PS5 oder Xbox übertragen könnt, dann lest hier weiter: Monster Hunter Wilds: Alles zu Crossplay, Cross-Save und Cross-Progression auf Steam, PS5 und Xbox