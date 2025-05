Spieler erledigt härtesten Gegner in Monster Hunter Wilds in weniger als 4 Minuten – Das ist sein Build

Der Kampfgehärtete Rey Dau stellt Jäger in Monster Hunter Wilds vor besonders harte Herausforderungen. Das hat einen Spieler nicht aufgehalten, ihn mit seinem Build in unter 4 Minuten aus dem Leben zu pusten. Wir zeigen euch wie.

Um welchen Kampf geht es? Der Kampfgehärtete Rey Dau ist am 30. April 2025 als zeitbegrenzte Event-Quest in Monster Hunter Wilds eingezogen und ist damit das erste kampfgehärtete Biest, das ihr bekämpfen könnt. Seit dem 07. Mai könnt ihr ihn auch als Freie Herausforderungsquest absolvieren und je nach benötigter Zeit einen Rang auf der Weltrangliste erspielen.

Um gegen ihn anzutreten, müsst ihr mindestens auf Jägerrang 50 sein. Der kampfgehärtete Rey Dau gilt als derzeit härtestes Monster und stellt viele Jäger vor knackige Herausforderungen.

Speedrunner versuchen sich seither an verschiedensten Kombinationen, um ihn in möglichst kurzer Zeit für die Freie Herausforderungsquest zu erledigen. Einem Spieler gelang dies nun mit seinen Doppelklingen und seinem speziellen Build in 3:42:58 Minuten, wodurch er eine A-Rang-Wertung erhielt.

Mit Doppelklingen und Rey Dau γ Rüstung zum schnellen Sieg – allerdings nicht ohne Risiko

Welchen Build nutzt der Spieler? YouTuber und Speedrunner Vitrast teilt auf seinem Kanal auf YouTube ein Video, in dem er seinen Speedrun zeigt. Dafür nutzt er folgenden Build, der auf der neuen Rey Dau Rüstung basiert und sich auf die Doppelklingen fokussiert, sich allerdings auch zur Glaskanone macht:

Waffe: Die Artian-Waffe Tiltkreise mit Eis-Element (3 x Angriffsinfusion +5 / 1 x Elementinfusion +20) Waffen-Dekorationen: 1 x Krit-Jwl 3 / 1 x Schärfe-Jwl 3 / 1x Geistiges-Auge-Jwl 3

Die Artian-Waffe Tiltkreise mit Eis-Element (3 x Angriffsinfusion +5 / 1 x Elementinfusion +20) Zweitwaffe: Jagdhorn Schallender Galahad Waffen-Dekorationen: Ohne Dekoration

Jagdhorn Schallender Galahad Kopfschutz: Rey-Kopfschutz Gamma

Rey-Kopfschutz Gamma Brustschutz: Heilige Panzerung Beta

Heilige Panzerung Beta Armschutz: Rey-Armschutz Gamma

Rey-Armschutz Gamma Hüftschutz Rey-Hüftring Gamma

Rey-Hüftring Gamma Beinschutz: Rey-Beinschutz Beta

Rey-Beinschutz Beta Talisman: Herausforderer-Talisman II

Herausforderer-Talisman II Mantel: Verdorbener Mantel Rüstungs-Dekorationen: 1 x Herausforderer-Jwl 3 / 2 x Drossel-Jwl 3 / 1 x Ketten-Jwl 3 / 1 x Gegenangriff-Jwl 3 / 2 x Ausdauernd-Jwl 1

Verdorbener Mantel

Seinen Run seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie spielt der Jäger? Zu Beginn bufft sich der Spieler mit Beeren und einer Mahlzeit, bevor er sein Jagdhorn zückt und seine Angriffskraft mit der passenden Melodie bufft. Dann jagt er sich mit einer Fassbombe selbst in die Luft, um entsprechende Buffs zu triggern.

Dann wechselt er auf seine Doppelklingen und legt los. Für seine Taktik ist es nötig, das Ausweichen im Vorfeld zu perfektionieren, denn er bestreitet den kompletten Kampf mit kaum Lebenspunkten und ohne sich zu heilen. Zusätzlich erhaltet ihr durch perfektes Ausweichen einen kurzzeitigen Modus, bei dem ihr durch weiteres Ausweichen Schaden verursacht.

Ebenso solltet ihr genau wissen, an welchen Stellen ihr beispielsweise Klingentanz oder den Dämonenmodus zünden könnt, ohne Schaden zu kassieren.

Eine ähnliche Taktik verwendete auch User HALMAN in seinem Speedrun gegen den gehärteten Mizutsune, der ebenfalls als eines der am schwersten zu besiegenden Monster im Spiel gilt. Für seinen Run machte er sich, ähnlich wie Vitrast, zur Glaskanone und setzte ihm mit gutem Timing und seinen Doppelklingen zu: Spieler erledigt eine der stärksten Kreaturen in Monster Hunter Wilds in weniger als 3 Minuten, macht sich dafür zur Glaskanone