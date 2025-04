Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Neben Fashion-Huntern ist für viele Fans von Monster Hunter das Speedrunning ein essenzielles Ziel im Endgame. Dabei bereitet man sich mit Builds und Strategien auf einzelne Monster vor. Mit einem neuen Build kann man so auch den Endboss schnell besiegen: Mit einer völlig unterschätzten Waffe könnt ihr in Monster Hunter Wilds den Endboss in wenigen Minuten besiegen – Ein Spieler zeigt, wie’s geht

In seiner Video-Beschreibung sagt HALMAN Gaming selbst, dass der Kampf viel schwerer ist als der gegen das Arkveld. Er glaubt nicht, dass er so einen Run noch einmal schafft, weil man großes Glück braucht, eben weil die Blasen schwer abzupassen sind.

Der Schaden vom gehärteten Mizutsune ist so hoch, dass man vom Schwanzschlag mit nur einem Schlag erledigt werden kann, deshalb muss man da perfekt ausweichen, aber auch dem Schrei und den Seifenblasen. Der Vorteil bei den Doppelklingen ist aber, dass man Ausdauer zurückbekommt und ein wenig Schaden verursacht. Außerdem ist man danach für kurze Zeit in einem Modus, wo jeder Ausweich-Move Schaden verursacht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Build? Der Spieler HALMAN Gaming zeigt auf YouTube einen Speedrun zum gehärteten Mizutsune. Er spielt die Doppelklingen und erledigt das Wasser-Monster in 2:31:03 Minuten. Im Video stellt er auch sein Build vor:

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Mit einer völlig unterschätzten Waffe könnt ihr in Monster Hunter Wilds den Endboss in wenigen Minuten besiegen – Ein Spieler zeigt, wie’s geht

Spieler erledigt eine der stärksten Kreaturen in Monster Hunter Wilds in weniger als 3 Minuten, macht sich dafür zur Glaskanone

Dabei kam das Wasser-Monster in einer gehärteten Variante, die die Spieler ordentlich fordert. Das liegt vor allem am enormen Schaden. Ein Speedrunner zeigt, wie schnell man diese Variante erlegen kann, doch man muss sein Movement perfektionieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to