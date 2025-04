Bestimmte Jagden in Monster Hunter Wilds geben mächtigen Loot für wenig Arbeit – So erkennt ihr sie

Fans haben in Monster Hunter Wilds Jagden entdeckt, die kuriose Beute versprechen. Um sie zu finden, müsst ihr allerdings genau hinschauen.

Um was für Jagden handelt es sich? Spieler in Monster Hunter Wilds entdecken immer häufiger Jagden, die sie über die jeweiligen Maps der Gebiete starten können und Beute versprechen, die nicht zu den gezeigten Monstern passt.

Dabei fordern sie verhältnismäßig wenig Aufwand, denn meist sind die Monster viel einfacher zu besiegen, als das Biest, dessen Beute in der Jagd enthalten ist. Um solche Jagden zu entdecken, müsst ihr im jeweiligen Gebiet in die Umgebungsübersicht schauen und euch die Beute der vorhandenen Monster anzeigen lassen. Entdeckt ihr solche außergewöhnlichen Jagden, ergibt es auch Sinn, sie mit Gildenpunkten als Untersuchung zu speichern, um sie wiederholen zu können.

Bisher handelt es sich bei den entdeckten Phänomenen vor allem um Jagden, die Doshaguma betreffen und wertvolle Arkveld-Edelsteine enthalten. Dabei sind es vornehmlich einfache Doshaguma im Doppelpack, sodass ihr mit relativ wenig Zeitaufwand einen seltenen Arkveld-Stein erhalten könnt.

Fans diskutieren deshalb auf Reddit, wie es dazu kommt und ob dieser Loot beabsichtigt ist.

„Ich vermute, einer dieser Kerle belügt mich über seine Identität“

Was sind die Theorien der Fans? Viele Spieler vermuten ganz simpel einen Bug. Andere gehen von Cheatern aus, wobei dem fast ebenso viele widersprechen und meinen, wenn es Cheater wären, würden sie sich weit bessere Belohnungen für noch einfachere Monster zurechtlegen.

Einige vermuten allerdings, dass das Ganze tatsächlich so gewollt ist, wie Redintheends Kommentar darstellt: „Wenn man bedenkt, wie schnell sich Arkvelds hätten vermehren müssen, um wieder zu normalen Monstern zu werden, sind sie im Grunde alle Kleinkinder mit erwachsenen Körpern. Theoretisch sind Doshaguma also die ultimativen Arkveld-Raubtiere.“

Sie vertreten also die Theorie, dass Doshaguma in der Welt von Monster Hunter Wilds die jungen Arkvelds als Beute ansehen und sie deshalb auch Material als Belohnung bieten können, die eigentlich zu Arkveld gehört. So gesehen könnte es tatsächlich von Capcom so gewollt sein, dass diese Jagden spezifisch diese Belohnung versprechen.

Andere User machen sich eher einen Spaß daraus:

magnezoneadvocate: „Der Ein-Stern-Doshaguma ist der Köder und der Drei-Sterne-Doshaguma ist derjenige, der mit dem Messer auf der Lauer liegt.“

IronmanMatth: „Ich habe mal einen Alpha-Dosh mit seinem Trupp auf einer Arkveld-Jagd mit 5 Sternen aufmarschieren lassen, Arkveld übel zugerichtet und ihn dann in die Flucht geschlagen. Deshalb wundert es mich überhaupt nicht, wenn einer einen Arkveld-Juwel erbeutet hat.“

SeekerFaolan: „Dies ist eindeutig ein Beweis dafür, dass Arkveld zwei Doshagumas in einem Trenchcoat ist“

Makolatekh: „Seht ihr nicht, dass sich das Arkveld hinter dem Ein-Stern-Doshaguma versteckt?“

Key-Mathematician759: „Verdammt, ich wurde sowohl auf Dating-Apps als auch auf Wilds gecatfished. Ruhe in Frieden, Bruder.“

Die Welt von Monster Hunter Wilds bietet so einige kleine Geheimnisse und Loreschnipsel, die die Fans auch nach Stunden noch entdecken. Demnach wäre es nicht abwegig, wenn dieses Phänomen tatsächlich von Capcom beabsichtigt wäre. Ein weiteres kleines Geheimnis sorgte vor kurzem wegen eines kleinen Vogels für Aufruhr in der Community: Hinter einem beliebten Item in Monster Hunter Wilds steckt ein skurriles Geheimnis