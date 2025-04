Der neue Vogelhut in Monster Hunter Wilds ist nicht das, was er zu sein scheint 

Eine der neusten Eventquests in Monster Hunter Wilds erfreut sich in der Community großer Beliebtheit. Denn in ihr könnt ihr euch einen niedlichen Vogelhut erspielen. Doch hinter dem steckt mehr, als viele zunächst annehmen.

Um was für einen Hut geht es? Bei dem erwähnten Kopfteil handelt es sich um den „Amphikauz α“, den ihr im Rahmen der Eventquest „Der Gesang der Quematrice“ erspielen könnt.

Die Events wechseln in regelmäßigen Abständen, wodurch ihr bis zum 23. April 2024 Zeit habt einen normalen Quematrice zu erjagen. Dadurch erhaltet ihr Material, mit dem ihr dann den Vogel bei Gemma in der Schmiede herstellen könnt. Dafür müsst ihr die Quest 3x erledigen.

Heraus bekommt ihr dann einen knuffigen Vogel, der sich euch auf den Kopf setzt. Ihr könnt ihn auf dem Titelbild sehen. Bei den Fans kommt der „Vogelhut“ extrem gut an. Doch ihn umgibt auch ein Geheimnis, das vielen Spielern nicht bewusst zu sein scheint und für einigen Aufruhr in der Community sorgt.

Einen weiteren Vogel, der mit dem neuen Update für Aufsehen sorgte, findet ihr in diesem Video:

„Wir werden belogen!“

Was ist mit dem Vogel los? Zunächst wirkt der Hut einfach wie ein ulkiger, knuffiger Vogel. Er bewegt sich und blinzelt, wie ein normales Tier. Wer jedoch genauer hinsieht, stellt fest, dass die Bewegungen etwas seltsam wirken.

Und das hat einen Grund, denn laut Beschreibung des „Ausrüstungsgegenstandes“ handelt es sich dabei nicht um ein echtes Tier, sondern einen ausgestopften Amphikauz:

Hier seht ihr die Beschreibung aus dem Spiel

Ebenso soll es eine ursprüngliche Form gegeben haben, die Seifenblasen pusten konnte, aber beim Publikum wohl nicht ankam.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit sorgt dieser Fund für Aufruhr. Fans finden das nicht nur skurril, sondern hätten auch nicht geglaubt, dass dieser Vogel nicht lebendig sein soll. Viele halten die Beschreibung auch für einen Scherz.

In einem Reddit-Thread von User LeWegWurf finden sich etliche Jäger, die eine klare Meinung zu dieser Enthüllung haben:

Echotime22 dementiert: „Es blinzelt! Wir werden belogen!“

Bubbly_Birthday_5517 schreibt: „Die Art, wie es seinen Kopf und Mund bewegt, ist wie bei einem lebenden Tier. Sollen die etwa so etwas wie ein Animatronics sein? Ich liebe meinen kleinen Kerl“

wewz_1 kommentiert: „Kein Wunder, dass Gemma beim Zubereiten ein Messer schärft.“

fredminson witzelt: „Ausgestopft mit Respekt und Pflicht gegenüber der Gilde“

marshmallowghoul fordert: „Entschuldigung, BLASEN? Gebt sie zurück“

LeWegWurf selbst kommentiert auf letztere Anmerkung: „Ein Teil von mir denkt, dass sie die Reaktion der Community auf diesen Flavour-Text testen …“. Ob er mit seiner Vermutung recht behält, wird die Zukunft zeigen.

Capcom hat sich in der Vergangenheit häufig als nah an der Community bewiesen und zeigt genau durch solche kleinen Gimmicks, dass sie solcherlei Diskussionen und Phänomene durchaus mitbekommen. LeWegWurfs Gedanke dazu scheint also keineswegs abwegig.

Ein Beispiel dafür ist das Phänomen der Flauschhühner. Sie sorgten bereits in Monster Hunter World für etliche Community-Diskussionen (via Reddit).

Mit Monster Hunter Wilds machten sie sich einen Spaß daraus, sie überall in Suja zu platzieren, wo ihr sie allerdings nicht fangen könnt. Die Story hinter diesen Tierchen und warum sie MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein auch in Wilds in den Wahnsinn getrieben haben, lest ihr hier: Mein Endgegner in Monster Hunter Wilds ist kein Monster, sondern ein kleines, knuddeliges Etwas